دستگاه امنیت اقلیم: لاهور شیخ جنگی در سلامت کامل و در بازداشگاه است

به گزارش کردپرس سرهنگ سلام عبدالخالق، سخنگوی دستگاه امنیتی اقلیم (سلیمانیه)، روز شنبه ۲۳ آگوست ۲۰۲۵ به شبکه رووداو گفت: «افراد مسلح وابسته به نیروی دوپشک (عقرب) آغازگر درگیری بودند، چرا که ابتدا آنها تیراندازی کردند.»

وی افزود: «در پی تیراندازی این نیرو، ۲ تن از اعضای ما شهید و شماری زخمی شدند، بنابراین درگیری از سوی آنان شروع شد.»

به گفته سخنگوی دستگاه امنیتی: «پیش از درگیری، لاهور جنگی بورهان برای حضور در دادگاه احضار شده بود اما نپذیرفت. اکنون که بازداشت شده، وضعیت جسمانی‌اش خوب است، زخمی نیست و در بازداشتگاه امنیتی نگهداری می‌شود.»

در درگیری صبح ۲۲ مرداد، ۳ عضو نیروهای امنیتی کشته شدند. سرهنگ سلام گفت: «علاوه بر ۳ شهید، نزدیک به ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند که بیشترشان بیمارستان را ترک کرده و وضعیت سلامتی بقیه هم پایدار است.»

او همچنین اشاره کرد: «پولاد جنگی بورهان به طور سطحی زخمی شده و در بیمارستان تحت درمان است؛ در صورت ترخیص به زندان منتقل می‌شود.»

درباره وضعیت ریبوار حامد حاجی خالی، فرمانده نیروهای لاهور، خبرهای متناقضی منتشر شده بود که سلام عبدالخالق تأکید کرد: «او زخمی نیست.»

برخی منابع امنیتی به رووداو گفته‌اند در جریان درگیری حدود ۱۵۰ پهپاد کوچک بمب‌افکن از دو نوع مختلف علیه لاله‌زار به کار گرفته شده، اما سخنگوی دستگاه امنیتی که نیروهایش بخشی از عملیات بودند، این ادعا را تکذیب کرد و گفت: «این موضوع واقعیت ندارد.»

وی همچنین تأکید کرد: «نیروهای امنیتی نزدیک به ۱۵۰ نفر از افراد مسلح نیروی دوپشک (عقرب) را بازداشت کرده‌اند.»

درگیری ۲۲ مرداد در «لاله‌زار» پس از بیش از سه ساعت نبرد، با بازداشت لاهور شیخ جنگی و برادرانش پایان یافت.