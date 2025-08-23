آراس شیخ جنگی: لاهور در بازداشتگاه آسایش سلیمانیه است؛ وضعیت سلامتی پولاد مناسب گزارش شد

به گزارش کردپرس آراس شیخ جنگی اعلام کرد لاهور شیخ جنگی، برادرش، در بازداشتگاه امنیتی (آسایش) زندانی است و برادر دیگرش پولاد در بیمارستان بستری شده و وضعیت جسمانی‌اش خوب است.

آراس شیخ جنگی در گفت‌وگویی با شبکه «شرقیه» گفت: لاهور در بازداشتگاه امنیتی سلیمانیه است و هیأتی از نیروهای امنیتی مشغول بازجویی از او هستند. تاکنون به خانواده یا وکلای او اجازه ملاقات داده نشده است.

وی افزود: یکی از برادرانم (منظور پولاد) زخمی شده و اکنون در بیمارستان به سر می‌برد و حال عمومی‌اش خوب است، اما از سرنوشت برادر دیگرم که بازداشت شده اطلاعی نداریم.

او تأکید کرد: اتهاماتی که علیه لاهور شیخ جنگی مطرح شده همگی دروغ‌اند. چند سال پیش بافل طالبانی، لاهور را متهم کرد که او را مسموم کرده است، اما بعداً معلوم شد همه آن‌ها جعلی بوده‌اند. این بار نیز سناریوی تازه‌ای ساخته‌اند تا وانمود کنند که گویا او قصد کودتا داشته است. به همین دلیل، سرنوشت همه اعضای خانواده ما در معرض خطر قرار دارد.

آراس شیخ جنگی درباره حمله پهپادی روز گذشته به دباشان گفت: حمله پهپادی به مقر بافل انجام شده تا وانمود کنند کار لاهور بوده است، در حالی که همه این‌ها دروغ است.

او در پایان تأکید کرد: این پرونده فقط به شخص لاهور مربوط نمی‌شود، بلکه به اپوزیسیون و صدای نارضایتی‌ها نیز ارتباط دارد. چند روز پیش شاسوار عبدالواحد بازداشت شد، بعد لاهور را بازداشت کردند، و در آینده خواهیم دید که نوبت به برخی از رهبران اتحادیه میهنی هم خواهد رسید.