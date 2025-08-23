به گزارش کردپرس یک عضو برجسته جبهه خلق گفت: «پس از دستگیری لاهور شیخ جنگی، فعالیتهای حزب باید ادامه پیدا کند.» وی همچنین اشاره کرد که تلاشهایی برای انتقال پرونده قضایی لاهور شیخ جنگی به بغداد در جریان است.
شادمان ملا حسن، یکی از اعضای برجسته جبهه خلق، در تلویزیون روداو اظهار داشت: «جبهه خلق حزبی قانونی و یک جریان مردمی است. بنابراین پس از دستگیری لاهور شیخ جنگی نیز فعالیتهای خود را ادامه خواهد داد.»
وی افزود: «در روزهای آینده با همکارانمان در جبهه خلق دیدار خواهیم کرد تا تصمیم بگیریم در این مرحله و مراحل بعدی چگونه فعالیتهای سیاسیمان را پیش ببریم.»
این شخصیت نزدیک به لاهور شیخ جنگی تأکید کرد: «جبهه خلق سازمان و ساختار رسمی ندارد و یک جریان مردمی است. بنابراین حتی اگر دستگیری لاهور شیخ جنگی تأثیری در سطح مشخصی بر فعالیتهای حزب بگذارد، در عین حال موجب انسجام و همبستگی بیشتر هواداران خواهد شد. ما نیز همچنان آمادهسازیها برای انتخابات پارلمانی عراق را ادامه خواهیم داد.»
«حمله غیرقابل پیشبینی بود»
در بخش دیگری از سخنانش، شادوومان ملا حسن به درگیری خونین صبح جمعه در سلیمانیه و حمله به هتل لالهزار اشاره کرد و گفت: «چنین حمله گستردهای قابل پیشبینی نبود. پس از حوادث ۸ ژوئیه، تهدیدهای مکرری برای حمله مطرح شده بود و حتی شایعاتی درباره بسیج نیرو علیه جبهه خلق منتشر شد، اما اجرای حمله با تانک و سلاح سنگین به یک هتل در مرکز سلیمانیه پیشبینی نشده بود. حتی خود لاهور شیخ جنگی نیز چنین سطحی از حمله را انتظار نداشت.»
وی افزود: «لاهور شیخ جنگی هرگز تصور نمیکرد اختلافات سیاسی به چنین سطحی برسد. وقتی حمله آغاز شد، ناچار به دفاع شدیم؛ وگرنه او میتوانست در ۸ ژوئیه مقابله به مثل کند و تلفات سنگینی به طرف مقابل وارد سازد. اما ما هیچگاه خواهان جنگ، هرجومرج و خونریزی نبودهایم و باور داریم نباید اختلافات سیاسی به ریخته شدن خون همشهریان منجر شود.»
در مورد نقش نیروهای امنیتی سلیمانیه در حمله به لالهزار و دستگیری لاهور شیخ جنگی، وی گفت: «نیروهای امنیتی از حزب دستور گرفتند. دادگاه و قانون در این پرونده در خدمت منافع حزبی و شخصی قرار گرفتند. در حالی که اگر طبق قانون باشد، لاهور شیخ جنگی هم عضو پارلمان کردستان و هم عضو شورای امنیت اقلیم کردستان است و هیچ نیروی حزبی حق ندارد با تانک و سلاح سنگین خانهاش را هدف قرار دهد.»
«انتقال پرونده به بغداد»
شادمان ملا حسن درباره پرونده قضایی لاهور شیخ جنگی گفت: «در سلیمانیه دادگاهها برای منافع حزبی و شخصی بهکار گرفته میشوند و ما به دادگاه و حاکمیت قانون در این شهر اعتماد نداریم. به همین دلیل همه تلاش خود را خواهیم کرد که پرونده لاهور شیخ جنگی به دادگاههای بغداد منتقل شود. نمیخواهیم در سلیمانیه محاکمه شود؛ هر اتهامی هم که باشد، باید مطابق قانون در بغداد بررسی گردد.»
وی در ادامه افزود: «لاهور شیخ جنگی پیشتر هیچ اطلاعی از صدور حکم نداشت. تنها چند ساعت قبل از دستگیری، بدون هیچ اطلاعرسانی، حکم ثبت شد و تانکها و سلاحهای سنگین به خانهاش اعزام شدند. چگونه میتوان به چنین دادگاههایی اعتماد کرد؟ بنابراین همه تلاش ما این است که پرونده به بغداد منتقل شود تا قانون حاکم باشد و اگر اتهامی هم مطرح شود، بر اساس قانون با او رفتار شود.»
شادمان ملا حسن همچنین گفت که هیچ اطلاعی از محل بازداشت لاهور شیخ جنگی ندارند: «تنها خبر داریم که پس از دستگیری به دباشان (محل اقامت بافل طالبانی) منتقل شده، اما بعد از آن اطلاعی از محل نگهداری او نداریم.» او تأیید کرد که روز جمعه ژینو محمد و فینک احمد (دو عضو بازداشت شدۀ جبهۀ خلق) نیز آزاد شدند.
«سرنوشت کانال زووم»
درباره مکان اقامت لاهور شیخ جنگی پیش از دستگیری، شادمان ملا حسن گفت: «هتل لالهزار که اکنون تخریب شده، به نام پدر همسر لاهور شیخ جنگی ثبت شده بود و نه ملک شخصی او و نه ملک جبهه خلق. بلکه یک ملک خانوادگی محسوب میشد.»
او درباره کانال تلویزیونی «زووم» که رسانه نزدیک به جبهه خلق است و پس از دستگیری لاهور شیخ جنگی فعالیتش متوقف شد، گفت: «نیروها وارد این کانال شدند و آن را تعطیل کردند. اکنون نمیدانیم سرنوشت آن چه خواهد شد.»
صبح جمعه ۲۲ اوت ۲۰۲۵، پس از درگیری و تیراندازی شدید در خانه و مقر اصلی جبهه خلق در سلیمانیه، یک عملیات امنیتی به دستگیری لاهور شیخ جنگی، رهبر این جریان، و دو برادرش به نامهای پولاد و آسو شیخ جنگی منجر شد.
نظر شما