به گزارش کردپرس،نشست رایزنان بازرگانی کشورهای همجوار با حضور نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مسئولان سازمان منطقه آزاد ماکو در این منطقه برگزار شد.

حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در این نشست اظهار کرد: ماکو در گذشته بخشی از جاده ابریشم بوده و امروز می‌تواند به بزرگراه ابریشم تبدیل شود. ماکو به دلیل موقعیت خاص خود ظرفیت‌های بی‌بدیلی در حوزه‌های مختلف دارد.

گروسی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در منطقه گفت: محصورسازی منطقه آزاد ماکو به پایان رسیده و در صورت اجرای کامل حکمرانی مناطق آزاد بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی رفع خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو افزود: مرز یک فرصت بزرگ برای توسعه است و نباید آن را به تهدید تبدیل کرد و ماکو می‌تواند مرکز گردشگری، توریسم سلامت و قطب امنیت غذایی کشور باشد.

او ادامه داد: دهکده لجستیک ۱۸۲۰ هکتاری ماکو آماده بهره‌برداری است و این منطقه ظرفیت ایجاد شهر پوشاک، توسعه صنایع شیلات، دامپروری و گیاهان دارویی را نیز دارد. قطعا امروز جنگ، جنگ کریدورهاست و ماکو در این حوزه جایگاهی بی‌نظیر دارد.

گروسی تصریح کرد: چنانچه تنها ٥ تا ۱۰ درصد از درآمد لجستیکی چین و کشورهای شرق آسیا از مسیر ایران و ماکو عبور کند، می‌تواند بیش از ۷۵ میلیارد دلار درآمد برای کشور به همراه داشته باشد.