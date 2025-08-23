۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۹

مدیر عامل منطقه آزاد ماکو:

دهکده لجستیک ۱۸۲۰ هکتاری ماکو آماده بهره‌برداری است

سرویس آذربایجان غربی- مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: دهکده لجستیک ۱۸۲۰ هکتاری ماکو آماده بهره‌برداری است و چنانچه تنها ٥ تا ۱۰ درصد از درآمد لجستیکی چین و کشورهای شرق آسیا از مسیر ایران و ماکو عبور کند، می‌تواند بیش از ۷۵ میلیارد دلار درآمد برای کشور به همراه داشته باشد.

به گزارش کردپرس،نشست رایزنان بازرگانی کشورهای همجوار با حضور نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مسئولان سازمان منطقه آزاد ماکو در این منطقه برگزار شد.

حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در این نشست اظهار کرد: ماکو در گذشته بخشی از جاده ابریشم بوده و امروز می‌تواند به بزرگراه ابریشم تبدیل شود.  ماکو به دلیل موقعیت خاص خود ظرفیت‌های بی‌بدیلی در حوزه‌های مختلف دارد.

گروسی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در منطقه گفت: محصورسازی منطقه آزاد ماکو به پایان رسیده و در صورت اجرای کامل حکمرانی مناطق آزاد بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی رفع خواهد شد.

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو افزود: مرز یک فرصت بزرگ برای توسعه است و نباید آن را به تهدید تبدیل کرد و ماکو می‌تواند مرکز گردشگری، توریسم سلامت و قطب امنیت غذایی کشور باشد.

او ادامه داد: دهکده لجستیک ۱۸۲۰ هکتاری ماکو آماده بهره‌برداری است و این منطقه ظرفیت ایجاد شهر پوشاک، توسعه صنایع شیلات، دامپروری و گیاهان دارویی را نیز دارد. قطعا امروز جنگ، جنگ کریدورهاست و ماکو در این حوزه جایگاهی بی‌نظیر دارد.

گروسی تصریح کرد: چنانچه تنها ٥ تا ۱۰ درصد از درآمد لجستیکی چین و کشورهای شرق آسیا از مسیر ایران و ماکو عبور کند، می‌تواند بیش از ۷۵ میلیارد دلار درآمد برای کشور به همراه داشته باشد.

