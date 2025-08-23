به گزارش کردپرس، محمد قسیم عثمانی. درباره بنگاهداری بانکها و بررسی مقوله سودآوری آنها، اظهار کرد: دایره فعالیت بانکها باید مشخص و محدود شود لذا بانکها قرار نیست رقیب بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی باشند.
نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی افزود: مشکلی که وجود دارد این است که بانکها مانند یک بنگاه اقتصادی عمل میکنند و به دنبال حوزههایی میروند که سود بیشتری دارد. این در حالی است که بخشی از وظایف بانکها، وظایف حاکمیتی است و این بدین معناست که مبحث سودآوری بانکها خیلی جاها باید کنار گذاشته شود و بانکها باید به رسالت اصلی خود بپردازند.
این نماینده مجلس ادامه داد: شرایط فعلی شبیه به این است که شرکت آب و فاضلاب اعلام کند نه آب را تامین میکند و نه فاضلاب را مدیریت، چراکه این فعالیتها سودآور نیستند؛ یا شرکت توانیر چنین موضعی بگیرد. در این صورت، مشکلات حل نخواهند شد.
عثمانی تصریح کرد: وظایف حاکمیتی بانکها باید مورد پایش و دقت بیشتر مسئولین قرار گیرد تا بانکها به درستی عمل کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین در ارزیابی خود درباره اجرای تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ (درباره تسهیلات اشتغالزایی) در پایان به خانه ملت گفت: این تبصره بستری قانونی و الزامآور برای بانکها ایجاد کرده، اما متأسفانه این ظرفیت به حداقل بهرهبرداری از سوی بانکها رسیده است./
