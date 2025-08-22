به گزارش کردپرس، در پی بازداشت لاهور شیخ جنگی، رهبر جبهه خلق و چهره سرشناس اپوزیسیون در اقلیم کردستان، و درگیری‌های خونینی که بامداد جمعه در سلیمانیه رخ داد، سازمان ملل، ایالات متحده، بریتانیا و مقام‌های محلی خواستار خویشتنداری و احترام به قانون شدند.

به نوشته نشریه نیوعرب، نمایندگی سازمان ملل در عراق (یونامی) اعلام کرد: «ما از کشته و زخمی شدن شهروندان در پی درگیری‌های اخیر عمیقاً متأسفیم و از همه طرف‌ها می‌خواهیم از اقداماتی که جان غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد اجتناب کنند. احترام به حقوق بشر و تضمین روند قضایی عادلانه و بی‌طرفانه مطابق با قانون اساسی ضروری است.»

سفارت آمریکا در بغداد نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که اوضاع را به دقت زیر نظر دارد. در بیانیه آمده است: «ما با هرگونه خشونتی که امنیت عمومی و ثبات را تهدید کند مخالفیم و از همه طرف‌ها می‌خواهیم خویشتنداری نشان دهند.»

همچنین کنسولگری بریتانیا در اربیل با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان و زخمی‌ها، تأکید کرد:«از دست رفتن جان انسان‌ها بسیار نگران‌کننده است. بریتانیا از مقامات ذیربط می‌خواهد اصول دادرسی عادلانه و شفاف رعایت شود. ما تحولات را از نزدیک دنبال خواهیم کرد.»

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان نیز در واکنش به این حوادث گفت:« همه طرف‌ها باید خویشتنداری نشان دهند. هرگونه مشکل یا اختلاف باید از راه‌های قانونی حل شود.»

در سطح مقامات قضایی، قاضی صلاح حسن،سخنگوی دادگاه سلیمانیه، روز جمعه اعلام کرد: «روز پنجشنبه حکم بازداشت برای لاهور شیخ جنگی و چند نفر دیگر به اتهام توطئه با هدف برهم زدن امنیت و ثبات صادر شد.»ا

ز سوی دیگر، حزب «جبهه خلق» به رهبری شیخ جنگی، بازداشت او را غیرقانونی دانست و در بیانیه‌ای اعلام کرد:«نیروهای امنیتی برای این عملیات از پهپاد، تانک و توپخانه سنگین استفاده کردند.»

این حزب از دیپلمات‌های خارجی، مقامات اقلیم و دولت مرکزی عراق خواست برای توقف این روند مداخله کنند.

عادل باخوان، تحلیلگر مسائل سیاسی اقلیم کردستان و عراق در گفت‌وگو با نیوعرب ، این اقدام را تلاشی از سوی اتحادیه میهنی کردستان (PUK) برای «خنثی‌سازی دو رقیب مهم خود» دانست. او گفت:« با وجود جدایی از اتحادیه میهنی، شیخ جنگی هرگز رابطه خود را با پایگاه مردمی حزب به‌طور کامل قطع نکرده است.»

بر اساس گزارش‌ها، در این درگیری‌ها حداقل ۳ نفر از دو طرف کشته و دست‌کم ۳۵ تن دیگر زخمی شدند. به دنبال بازداشت، درگیری‌ها فروکش کرد اما نیروهای امنیتی همچنان در اطراف هتل لاله‌زار، محل اقامت شیخ جنگی و برادرش، مستقر هستند.

به نوشته نشریه نیوریجن، اقلیم کردستان همواره خود را به عنوان جزیره‌ای امن در عراق معرفی کرده، اما فعالان سیاسی و مدنی بارها از فساد، بازداشت‌های خودسرانه و نقض آزادی‌های مطبوعات و حق اعتراض انتقاد کرده‌اند. این تحولات در آستانه انتخابات پارلمانی عراق در نوامبر، از حساسیت بیشتری برخوردار است.

رویترز هم به نقل از مقامات وزارت خارجه ترکیه نوشت: ترکیه به دقت اوضاع را در نظر گرفته است.

خبرگزاری فرانسه حوادث شب و روز جمعه در سلیمانیه را ادامه رقابت‌های درونی در اتحادیه میهنی توصیف کرد که می تواند تاثیرات قابل توجهی هم بر صحنه سیاسی عراق و هم اقلیم کردستان، آنهم در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی جدیدع راق داشته باشد.