ریاست اقلیم کردستان: اختلافات باید قانونی و بدون خشونت حل شود

به گزارش کردپرس روز جمعه ۲۲ آگوست ۲۰۲۵ در پی درگیریهای صبح امروز در سلیمانیه که باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از شهروندان شد، ریاست اقلیم کردستان با صدور بیانیهای رسمی، ضمن ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان و آرزوی بهبود سریع برای مجروحان، بر اهمیت رعایت قانون و دوری از خشونت در حلوفصل اختلافات تأکید کرد.
متن بیانیۀ ریاست اقلیم کردستان:
پیرو رویداد ناخواسته صبح امروز در سلیمانیه که متأسفانه شماری قربانی بر جای گذاشت، بار دیگر بر حاکمیت قانون، حفظ امنیت و آرامش شهر و پاسداشت جان و مال شهروندان تأکید میکنیم. لازم است تمامی مشکلات و اختلافات از مسیر قانون و به دور از خشونت حلوفصل شوند.
همچنین مراتب تسلیت خود را به خانوادهها و بستگان تمامی قربانیان ابراز میداریم و برای مجروحان، بهبودی سریع آرزو میکنیم.
ریاست اقلیم کردستان
نظر شما