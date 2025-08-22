٧٧ کودک در آذربایجان غربی به فرزندخواندگی پذیرفته شدند

به گزارش کردپرس، از ایرنا؛ لیلا سپاس افزود: ۵۰ کودک در سال ۱۴۰۳ و ۲۷ کودک در سالجاری به فرزندخواندگی واگذار شدند.
او با بیان اینکه رغبت به فرزندخواندگی از سنین صفر تا سه سال و در شیرخوارگاهها بالاست، افزود: ۳۳۹ فرزند در ۲۱ مرکز شبه خانواده بهزیستی آذربایجان غربی در سنین سه تا ۶ و همچنین ۶ تا ۱۲ و ۱۲ تا ۱۸ سال نگهداری میشوند.
معاون سلامت اجتماعی بهزیستی آذربایجانغربی گفت: با توجه به اینکه خانههای نگهداری کودکان سه تا ۶ ساله اغلب در شهرستانهای ارومیه و مهاباد است و میزان رغبت به پذیرش کودکان سه تا ۶ ساله بالاست اغلب کودکان به خانوادههای متقاضی این ۲ شهرستان واگذار میشوند.
او اظهار کرد: هدف اصلی مطرح در دفاتر شبه خانواده حمایت از خانوادهها و بازگشت به خانوده زیستی است و سعی میشود کودکان همواره در محیطهای بهتر و امن رشد کنند هر چند که خانههای بهزیستی امن و مطلوب هستند.
سپاس ادامه داد: هم اکنون ۲۱ خانه در استان وجود دارد و بودجه آن از سوی دولت پرداخت میشود ولی تفاوت آن با خانوده در این است که مربیان مرتب در شیفتها عوض میشوند و کودکان نمیتوانند به مربی خاصی دلبستگی داشته باشند.
معاون سلامت اجتماعی بهزیستی آذربایجانغربی اظهار کرد: هدف اصلی ما رشد کودکان در دل خانواده و بهرهمندی از مزایا و کارکردهای مختلف آن است.
او ادامه داد: وقتی فرزندان بهزیستی توانایی زندگی مستقل پیدا کردند در سن ۱۸ سالگی رهسپار زندگی اجتماعی و مستقل میشوند و تا ۱۰ سال ما پشتیبان و جویای وضعیت شغلی این افراد هستیم.
سپاس درباره فعالیتهای معاونت سلامت اجتماعی اضافه کرد: دفاتر مشاوره و ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره که مرکز ۱۴۸۰ و مراکز حضوری دولتی و غیر دولتی را شامل میشود از جمله فعالیتهای این معاونت است.
او ادامه داد: دفتر مراقبت از کودکان و نوجوانان و یا همان دفتر شبه خانواده شامل مراقبت از کودکان و نوجوانان در خانه و مراقبت از کودکان و نوجوانان در خانواده، دفتر زنان خودسرپرست و بیسرپرست و زنان آسیب پذیر از دیگر فعالیت های این معاونت است که با حمایت از آنان در راستای اشتغال و کارآفرینی و ارائه بسته معیشتی گامهای بسیار موثری برداشته شده است.
معاون سلامت اجتماعی بهزیستی آذربایجان غربی گفت: حمایت از خانوادههای خوش جمعیت که در قالب برخورداری کمک هزینههای معیشتی، پرداخت فاکتورهای پزشکی از فعالیتهای دیگر معاونت سلامت اجتماعی در سازمان بهزیستی هستند.
