۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۹

طی دو سال اخیر؛

٧٧ کودک در آذربایجان غربی به فرزندخواندگی پذیرفته شدند

٧٧ کودک در آذربایجان غربی به فرزندخواندگی پذیرفته شدند

سرویس آذربایجان غربی- معاون سلامت اجتماعی بهزیستی آذربایجان غربی گفت: ۷۷ کودک بی‌سرپرست سه تا ۶ ساله در استان به فرزندخواندگی واگذار شدند.

به گزارش کردپرس، از ایرنا؛ لیلا سپاس افزود: ۵۰ کودک در سال ۱۴۰۳ و ۲۷ کودک در سال‌جاری به فرزندخواندگی واگذار شدند.

او با بیان اینکه رغبت به فرزندخواندگی از سنین صفر تا سه سال و در شیرخوارگاه‌ها بالاست، افزود: ۳۳۹ فرزند در ۲۱ مرکز شبه خانواده بهزیستی آذربایجان غربی در سنین سه تا ۶ و همچنین ۶ تا ۱۲ و ۱۲ تا ۱۸ سال نگهداری می‌شوند.

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به اینکه خانه‌های نگهداری کودکان سه تا ۶ ساله اغلب در شهرستان‌های ارومیه و مهاباد است و میزان رغبت به پذیرش کودکان سه تا ۶ ساله بالاست اغلب کودکان به خانواده‌های متقاضی این ۲ شهرستان واگذار می‌شوند.

او اظهار کرد: هدف اصلی مطرح در دفاتر شبه خانواده حمایت از خانواده‌ها و بازگشت به خانوده زیستی است و سعی می‌شود کودکان همواره در محیط‌های بهتر و امن رشد کنند هر چند که خانه‌های بهزیستی امن و مطلوب هستند.

سپاس ادامه داد: هم اکنون ۲۱ خانه در استان وجود دارد و بودجه آن از سوی دولت پرداخت می‌شود ولی تفاوت آن با خانوده در این است که مربیان مرتب در شیفت‌ها عوض می‌شوند و کودکان نمی‌توانند به مربی خاصی دلبستگی داشته باشند.

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: هدف اصلی ما رشد کودکان در دل خانواده و بهره‌مندی از مزایا و کارکردهای مختلف آن است.

او ادامه داد: وقتی فرزندان بهزیستی توانایی زندگی مستقل پیدا کردند در سن ۱۸ سالگی رهسپار زندگی اجتماعی و مستقل می‌شوند و تا ۱۰ سال ما پشتیبان و جویای وضعیت شغلی این افراد هستیم.

سپاس درباره فعالیت‌های معاونت سلامت اجتماعی اضافه کرد: دفاتر مشاوره و ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره که مرکز ۱۴۸۰ و مراکز حضوری دولتی و غیر دولتی را شامل می‌شود از جمله فعالیت‌های این معاونت است.

او ادامه داد: دفتر مراقبت از کودکان و نوجوانان و یا همان دفتر شبه خانواده شامل مراقبت از کودکان و نوجوانان در خانه و مراقبت از کودکان و نوجوانان در خانواده، دفتر زنان خودسرپرست و بی‌سرپرست و زنان آسیب پذیر از دیگر فعالیت های این معاونت است که با حمایت از آنان در راستای اشتغال و کارآفرینی و ارائه بسته معیشتی گام‌های بسیار موثری برداشته شده است.

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی آذربایجان غربی گفت: حمایت از خانواده‌های خوش جمعیت که در قالب برخورداری کمک هزینه‌های معیشتی، پرداخت فاکتورهای پزشکی از فعالیت‌های دیگر معاونت سلامت اجتماعی در سازمان بهزیستی هستند.

کد خبر 2787888

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha