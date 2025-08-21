به گزارش کردپرس، منابع حقوق بشری گزارش دادند دادگاهی در اربیل، روز ۱۹ اوت حکم چهار سال و پنج ماه زندان دیگر علیه شروان شروانی، روزنامه نگار منتقد در اقلیم کردستان صادر کرد. این در حالی است که صدور حکم مجدد تنها چند هفته پیش از موعد آزادی او صورت گرفته است. این حکم بر اساس شکایت یک افسر زندان در سال ۲۰۲۲ صادر شده که مدعی تهدید از سوی شروانی شده است. وکیل او میگوید دادگاه صرفاً بر پایه شهادت همان افسر و دو نگهبان تصمیم گرفته و موکلش هرگونه تهدید را رد کرده است.
عفو بینالملل با صدور بیانیهای اعلام کرد: «این تازهترین پرونده علیه شروانی، که خانواده و وکیل او مدتها انتظارش را داشتند، ترفندی آشکار برای نگه داشتن او در زندان است. روند محاکمه با نقض آشکار دادرسی عادلانه همراه بوده و وکیل او حتی به موقع به پرونده و مدارک دسترسی نداشته است.» این نهاد تأکید کرد که مقامهای اقلیم کردستان باید به «چرخه بازداشت و محکومیتهای پیدرپی علیه روزنامهنگاران» پایان دهند.
از سوی دیگر، کمیته حمایت از روزنامهنگاران (CPJ) نیز خواستار آزادی فوری شروانی شد. دوحا داوود، هماهنگکننده برنامه این نهاد در شام، گفت: «محکوم کردن شروانی برای بار سوم با اتهامهای مشکوک و اعمال سنگینترین مجازات نشان میدهد که مقامهای اقلیم مصمم هستند صدای انتقادی او را خاموش کنند. این اقدامات به وجهه منطقه آسیب میزند و باید فوراً متوقف شود.»
شروان شروانی نخستین بار در اکتبر ۲۰۲۰ به همراه چند فعال و روزنامهنگار دیگر بازداشت شد و در سال ۲۰۲۱ به شش سال زندان محکوم گردید؛ حکمی که بعداً کاهش یافت. او قرار بود در سال ۲۰۲۳ آزاد شود اما همان سال به اتهام «جعل سند» برای یکی از همپروندهایهایش، به چهار سال دیگر زندان محکوم شد؛ اتهامی که نهادهای حقوق بشری آن را سیاسی دانستند.
عفو بینالملل یادآور شده که محاکمههای شروانی با گزارشهای شکنجه، اعترافات تحت فشار و نبود شفافیت قضایی همراه بوده است. خانواده و نزدیکان او نیز بارها در بیرون از دادگاه هدف تهدید و ارعاب نیروهای مسلح ناشناس قرار گرفتهاند.
این پرونده تازه، به گفته ناظران، نشاندهنده الگوی نگرانکنندهای است که در آن مقامهای اقلیم کردستان برای جلوگیری از آزادی روزنامهنگاران منتقد، اتهامات و احکام تازهای علیه آنان صادر میکنند.
