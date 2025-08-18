از شعله های بامداد تا دغدغه های بی پایان کاسبان پاساژ آشنا سنندج

به گزارش کرد پرس، بامداد جمعه سنندج شاهد حادثه ای تلخ بود؛ پاساژ آشنا، یکی از مراکز تجاری پررفت و آمد و قدیمی شهر در پیاده راه فردوسی، طعمه حریق شد؛ حادثه ای که به گفته بختیار شافعی، سرپرست آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج، با تلاش نیروهای امدادی از پنج ایستگاه مهار شد، اما ۲۰ مغازه به طور کامل در آتش سوخت و تعداد دیگری نیز خسارات جزئی دیدند. خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت، اما آسیب های مالی و روحی بسیاری بر دوش کسبه و شهروندان گذاشت.

پس از حادثه، برخی نهادها وعده حمایت دادند؛ مدیرکل امور مالیاتی کردستان، اعلام کرد که مودیان آسیب دیده می توانند بر اساس ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم، از تسهیلات ویژه بهره مند شوند.

مصطفی فعله گری گفت: حادثه آتش سوزی پاساژ آشنا خسارات سنگینی داشت؛ ما آماده ایم طبق قانون به کاسبان کمک کنیم تا بخشی از فشار اقتصادی آنها کاهش یابد.

از سوی دیگر، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان، ضمن ابراز تأسف از این حادثه، خواستار ایمن سازی و بیمه کسب و کارها شد.

ارسلان ازهاری تأکید کرد که وجود پاساژها و واحدهای صنفی ناایمن در سنندج نگران کننده است و اتحادیه ها باید مالکان را ملزم به رعایت اصول ایمنی کنند.

بانک سپه نیز با نصب بنری در محل حادثه قول مساعد داد تا بدون بروکراسی اداری، تسهیلات ویژه ای در اختیار اصناف آسیب دیده قرار دهد.

واقعیت تلخ پس از خاموش شدن آتش

با وجود این وعده ها، کاسبان پاساژ آشنا این روزها با مشکلاتی جدی دست و پنجه نرم می کنند. مهم ترین دغدغه آنها انباشت ضایعات سوخته در محل حادثه است. شهرداری سنندج به بهانه شلوغی پیاده راه فردوسی و حضور گسترده دستفروشان در پشت پاساژ، از تخلیه آوار و ضایعات سر باز زده است.

یکی از کسبه که مغازه اش به طور کامل سوخته، می گوید: «ما هنوز نمی توانیم حتی داخل مغازه مان برویم. همه چیز زیر آوار و آهن های سوخته مانده است؛ شهرداری می گوید مسیر شلوغ است و نمی شود کامیون آورد. آیا ما باید تا ابد همین طور دست روی دست بگذاریم»؟

از سوی دیگر، شرکت های بیمه نیز عملکردی ناامیدکننده داشته اند. تعدادی از کسبه بیمه آتش سوزی دارند اما شرکت های بیمه با ادعای نامشخص بودن میزان خسارت اجناس، از پرداخت کامل خسارت سر باز می زنند.

یکی از مغازه داران که بیمه بوده، گلایه می کند: «بیمه فقط قول داده مبلغ کمی بدهد؛ می گویند اجناس سوخته قابل ارزیابی نیست؛ مگر ما بیمه نکرده بودیم که همین روز به کار بیاید؟ الان که زندگی مان نابود شده، همه پشت ما را خالی کرده اند».

کاسبان بلاتکلیف

کاسبان معتقدند وعده های مسئولان در حد حرف باقی مانده است. یکی از آنها می گوید: «همه می آیند و از حمایت حرف می زنند؛ از بانک گرفته تا اداره مالیات؛ ولی در عمل هنوز هیچ اقدامی نشده و ما هر روز ضرر می دهیم؛ شورای شهر هم فقط نظاره گر است و شهرداری هم فقط بهانه می آورد».

کاسب دیگری نیز با نگرانی می گوید: «از روز حادثه تا حالا هیچ جلسه جدی با ما نگذاشته اند؛ ما نه تکلیف مغازه هایمان را می دانیم، نه تکلیف بدهی هایمان را؛ حتی نمی دانیم کی می توانیم دوباره کار کنیم و این بلاتکلیفی بدتر از خود آتش سوزی است».

حادثه پاساژ آشنا بار دیگر ضعف زیرساخت های ایمنی، نبود برنامه مشخص برای مدیریت بحران و کم کاری شهرداری و شورای شهر سنندج را آشکار کرد؛ در حالی که مسئولان استانی در رسانه ها از حمایت و همدردی سخن می گویند، کاسبان همچنان در میان خاکستر و آوار بلاتکلیف مانده اند.

این حادثه هشداری جدی برای سنندج است؛ تا زمانی که ایمن سازی پاساژها، پاسخگویی شهرداری و جدیت شورای شهر در اولویت قرار نگیرد، هر لحظه ممکن است فاجعه ای مشابه رخ دهد؛ مردم انتظار دارند وعده های حمایتی تنها روی کاغذ نماند و شهرداری، شورای شهر و بیمه ها به جای شانه خالی کردن، در عمل مسئولیت خود را بپذیرند.

گزارش: سروش حبیبی راد