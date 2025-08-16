جنجال در کرکوک؛ اختلاف بر سر واگذاری استانداری به اعراب در کانون توجه

به گزارش کردپرس احمد کرکوکی، عضو فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در شورای استان کرکوک، به رسانه‌ای رووداو گفت: "بازدید محمد حلبوسی از کرکوک با هدف دعوت به انتخابات بود. او به دلیل فشارهای جمعی به این موضوع اشاره کرد که گویا توافقشان با اتحادیه میهنی کردستان این است که پس از دو سال، پست استانداری کرکوک به اعراب واگذار شود، وگرنه هیچ مدرکی دال بر وجود توافقی به این شکل وجود ندارد."

ظاهر انور عاصی و رعد صالح دو عضو شورای استان کرکوک با انتشار بیانیه‌ای علام کردند که این توافق وجود دارد و "مهم‌ترین بخش‌های آن، تغییر پست استانداری بین کردها، اعراب و ترکمن‌ها، همراه با آزادی اعراب آواره از زندان‌های اقلیم کردستان است."

این دو عضو شورای استان کرکوک، که وابسته به حزب تقدم محمد حلبوسی هستند، اشاره کردند که احمد کرکوکی خود یکی از افرادی بوده که توافق مشارکت سیاسی برای تشکیل دولت محلی کرکوک را امضا کرده است.

احمد کرکوکی خاطرنشان کرد که نمی‌خواهد برخی موضوعات در رسانه‌ها مطرح شوند، اما تا پایان سال به این موضوع خواهند پرداخت که "آیا توافقی برای واگذاری پست استانداری کرکوک به اعراب وجود دارد یا خیر."

در ادامه بیانیه، دو عضو عرب شورا تأکید کردند که مدارک این توافق را ارائه خواهند داد و گفتند: "شخص موردنظر (احمد فاتح کرکوکی) خود در این توافق حضور داشته و موضوعی را مطرح کرد که ممکن است ما را به نقطه شروع بازگرداند. این موضوع همه را در برابر زنگ هشداری واقعی قرار می‌دهد که تهدیدی برای از هم پاشیدن توافق سیاسی شود.

این دو عضو شورای استان کرکوک از طرف‌های سیاسی که این توافق را امضا کرده‌اند خواستند "پاسخگوی مسئولیت خود در برابر مردم باشند" و همچنین خواستار موضع‌گیری اتحادیه میهنی کردستان درباره اظهارات احمد کرکوکی شدند که "آیا این نظر شخصی اوست یا موضع حزبی است."

زاهر انور عاصی و رعد صالح که روز ۲۱ آوریل ۲۰۲۵ اعلام کردند از ائتلاف تشکیل اداره کرکوک خارج شده‌اند، صراحتاً اظهار داشتند که توافقات مربوط به نحوه تشکیل اداره کرکوک اجرایی نشده است. در بیانیه‌شان تأکید کردند: "ما با جدیت و شدت با این اظهارات نگران‌کننده برخورد می‌کنیم."

این دو عضو شورا افزودند: "باید موضعی جمعی اتخاذ شود که نشان‌دهنده اراده مردم ما و پایبندی‌مان به اجرای توافقات سیاسی باشد. ما بر اصول خود پایبندیم و از هویت عراقی کرکوک دفاع می‌کنیم."

روز ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴، بدون حضور حزب دموکرات کردستان، نمایندگان ترکمن و بخشی از نمایندگان عرب شورای استان کرکوک، در نشستی در هتل رشید در بغداد، استاندار و رئیس شورای استان کرکوک را انتخاب کردند.

اعضای عرب حاضر در این نشست شامل رعد صالح، محمد حافظ و ظاهر عاصی بودند. در نشست بغداد، تنها به انتخاب استاندار و محمد حافظ به‌عنوان رئیس شورای استان کرکوک اکتفا شد.