١١٤ هکتار اراضی ملی آذربایجان غربی به نیروگاه خورشیدی واگذار شد

به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری با اشاره به اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: این اراضی در قالب ۱۱ طرح در شهرستان‌های خوی، ارومیه، نقده و بوکان به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است.

او افزود: اجرای این طرح‌ها در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک صورت گرفته و می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و حفاظت از محیط‌ زیست ایفا کند. اصغری با بیان اینکه بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی ضمن تأمین انرژی پایدار، به ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای روستاییان کمک می‌کند، تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی از سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر حمایت خواهد کرد.