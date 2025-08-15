۲۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰

١١٤ هکتار اراضی ملی آذربایجان غربی به نیروگاه خورشیدی واگذار شد

سرویس آذربایجان غربی- رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ غربی از واگذاری ۱۱۴ هکتار از اراضی ملی استان برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد.

به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری با اشاره به اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: این اراضی در قالب ۱۱ طرح در شهرستان‌های خوی، ارومیه، نقده و بوکان به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است.

او افزود: اجرای این طرح‌ها در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک صورت گرفته و می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و حفاظت از محیط‌ زیست ایفا کند.

اصغری با بیان اینکه بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی ضمن تأمین انرژی پایدار، به ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای روستاییان کمک می‌کند، تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی از سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر حمایت خواهد کرد.

