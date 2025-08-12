پل شیشه ای «میرخان نگل» پل عبوری یا مکان گردشگری؟!

به گزارش کرد پرس، گزارش های مردمی و ابراز نگرانی برخی کارشناسان در مورد ایمنی این مجموعه گردشگری باعث شد که خبرگزاری کردپرس وضعیت استاندارد «پل شیشه ای» قرار گرفته در مجموعه گردشگری میرخان نگل را مورد بررسی قرار دهد. نتیجه اینکه بر اساس اعلام مدیر کل استاندارد استان کردستان؛ بهره بردار پروژه سازه پل شیشه ای را به عنوان «پل عبوری بر روی رودخانه» ثبت کرده و همین موضوع آن را از الزام قانونی دریافت تأییدیه استاندارد بی نیاز کرده است. در حالی که پروژه «زیپ لاین» مجموعه برای دریافت استاندارد اقدام کرده است!

اما سئوال مهم این است که آیا این پل کارکرد تردد عمومی دارد؟ بررسی های میدانی نشان دهنده این است این پل صرفا کاربرد گردشگری و تفریحی دارد و عملا کارآیی به عنوان یک «پل عبوری ندارد» که اگر اینگونه بود باید دستگاه های متولی مانند راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن یا نظام مهندسی ساختمان برای آن گواهی پایان کار صادر و از نظر نظارت های ساختمانی تاییدش می کردند.

ابهام در روابط و تضاد منافع

مدیریت مجموعه «میرخان نگل» در اختیار شرکتی با نام «مهرزاد گروپ» است که بر اساس گزارش رسانه ها، متعلق به برادر مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان است. این رابطه خانوادگی، شائبه تضاد منافع را پررنگ کرده و گمانه زنی ها درباره بهره مندی غیرمستقیم مدیرکل از منافع این پروژه را افزایش داده است.

همچنین گزارش هایی از اعطای تسهیلات بانکی کلان با نرخ ترجیحی به این شرکت منتشر شده که پرسش های جدی درباره عدالت اقتصادی برمی انگیزد که تاکنون نه مالک مجموعه و نه مدیر کل میراث فرهنگی کردستان در این رابطه اظهار نظر روشنی نداشته اند.

خلأ نظارت و ضرورت ورود دستگاه های مسئول

با وجود حساسیت موضوع، تاکنون واکنش قاطعی از سوی نهادهای نظارتی مشاهده نشده است. کارشناسان معتقدند این خلأ نظارت، زمینه تداوم بهره برداری از منابع طبیعی و تاریخی را فراهم کرده است.

پرونده پل شیشه ای «میرخان نگل» به گفته ناظران، نمونه ای آشکار از بی توجهی به اصول ایمنی است بماند که کل این مجموعه بر اساس نظر کارشناسان حوزه میراث فرهنگی خود نمونه ای از عدم توجه به حفاظت از میراث فرهنگی و باستانی است و انتظار می رود دستگاه های نظارتی برای بررسی دقیق این پروژه و جلوگیری از تکرار موارد مشابه، ورود جدی داشته باشند.