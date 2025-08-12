به گزارش خبرنگار کردپرس؛ پژمان صالحی فر در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار که در دفتر شعبه مرکزی این مجموعه برگزار شد؛ عنوان کرد: شرکت آتیه سازان حافظ وابسته به سازمان بیمه سلامت کشور در سال ۱۳۸۲ تاسیس شد و تنها شرکت دولتی در این حوزه است که در سطح کشور به شکل تخصصی در حوزه بیمه تکمیلی فعالیت می‌کند و نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه‌های درمانی برای افراد تحت پوشش دارد.

وی به کیفیت زیرساخت‌ها و امکانات گسترده این مجموعه اشاره کرد و گفت: شرکت آتیه سازان حافظ نزدیک به ۱۱ هزار مرکز طرف قرارداد دارد و در استان کرمانشاه نیز بیش از ۱۵۰ مرکز بیمارستانی، کلینیک و آزمایشگاه طرف قرارداد این مجموعه هستند.

صالحی فر در ادامه به برنامه توسعه مراکز طرف قرارداد در سطح استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: افزایش مراکز طرف قرارداد به کاهش دغدغه‌های بیماران و آسایش هرچه بهتر این عزیزان در زمینه برخورداری از خدمات بیمه ای کمک می‌کند.

وی گفت: گستره توزیع مجموعه‌های درمانی طرف قرارداد تنها به شهرستان کرمانشاه محدود نمی‌شود و تمامی شهرستان‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد و بیماران می‌توانند از خدمات مراکز بیمارستانی، کلینیک‌های دندانپزشکی، فیزیو تراپی و آزمایشگاه طرف قرارداد بهره‌مند شوند.

مدیر شعب شرکت آتیه‌سازان حافظ در استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش گفت: قرارداد بیمه تکمیلی بازنشسته های تامین اجتماعی کل کشور و استان کرمانشاه با شرکت آتیه سازان است. در استان کرمانشاه شاغلین دانشگاه علوم پزشکی، بازنشستگان کشوری و آموزش و پرورش هم از خدمات شرکت آتیه سازان بهره مند هستند.

وی به طرح بیمه اکمل اشاره کرد و گفت: مواردی که در بیمه تکمیلی تحت پوشش قرار نمی گیرند و یا سقف آن‌ها پایین است در بیمه اکمل پوشش داده می شوند و فاکتورهای آن ظرف دو هفته پرداخت می‌شود. این خدمات باعث شده بسیاری خواهان استفاده از بیمه اکمل باشند.

صالحی فر تاکید کرد: شرکت آتیه سازان حافظ این آمادگی را دارد که برای هر مرکز خصوصی و یا دولتی که دارای حداقل ۵۰ نفر پرسنل هستند ما این آمادگی با رقابتی ترین قیمت ممکن، پوشش بیمه درمانی را بر عهده بگیرد.

وی تعریف بسته‌های پیش فرض را یکی از خدمات ویژه این شرکت برشمرد و گفت: این شرکت علاوه بر بسته های درمانی پیش فرض، بسته‌هایی هم با درخواست بیمه شده طراحی می‌کند که در آن امکان تعیین سقف پوشش هزینه‌های آزمایشگاهی، دندانپزشکی و بستری بر مبنای نیاز متقاضی تعریف می شوند.

مدیر امور شعب شرکت آتیه‌سازان حافظ در استان کرمانشاه عنوان کرد: این شرکت در استان کرمانشاه علاوه بر شعبه مرکزی، در سه نقطه دیگر از شهر کرمانشاه شامل بلوار طاق بستان، میدان آزادی و دبیراعظم نمایندگی ویژه دارد که افراد می توانند با مراجعه به این مراکز اسناد هزینه ای را تحویل دهند. همچنین در شهرستان‌های اسلام آبادغرب و سنقر هم این نمایندگی های ویژه وجود دارند. علاوه براین تمامی کانون های بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی سراسر استان به عنوان نمایندگی با ما همکاری می کنند و اسناد را تحویل می گیرند و نیازی به مراجعه حضوری بیماران شهرستانی نیست‌.

وی در ادامه به طراحی اپلیکیشن آتیه‌سازان اشاره کرد و گفت: این اپلیکیشن دارای قابلیت بارگذاری اسناد و پیگیری و تایید آنلاین است و نیازی به تحویل نسخه فیزیکی نیست که در مقایسه با خدمات آنلاین دیگر شرکت های بیمه‌ای، یک مزیت مهم محسوب می‌شود. همچنین بیماران خاص هم می‌توانند با استفاده از آیتم VIP، ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز هزینه‌های خود را دریافت کنند.

صالحی فر همچنین افزود: این شرکت در حال طراحی برنامه ای است که اسناد زیر ۳ میلیون تومان بدون نیاز به بارگذاری سند و تنها بر اساس کدهایی پزشکی، پرداخت شوند.

وی به خدمات ویژه و آنلاین شرکت آتیه سازان اشاره کرد و گفت‌: همکاران ما با تمام توان و حتی در ایام تعطیل اداری به دلیل ناترازی انرژی، با حضور در شعب، کار تایید داروهای بیماران خاص را انجام می‌دهند و در ساعت غیر اداری هم به صورت آنلاین درخواست های داروخانه هایی مانند امام و ولیعصر برای تایید داروهای خاص را بررسی و تایید کرده اند تا وقفه ای در روند درمان بیماران ایجاد نشود.

مدیر امور شعب شرکت آتیه‌سازان حافظ در استان کرمانشاه همچنین از پرداخت حدود ۳۹۰ میلیارد تومان خسارت درمانی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: ۱۴۰ میلیارد تومان از ابن مبلغ به مراکز طرف قرارداد و ۲۵۰ میلیارد تومان آن به خسارت‌های متفرقه اختصاص داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۴ نیز تاکنون ۹۰ میلیارد تومان به مراکز طرف قرارداد و ۹۶ میلیارد تومان برای خسارت‌های متفرقه پرداخت شده است که سعی شده این روند در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.