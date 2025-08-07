به گزارش کردپرس، رضا رحمانی امروز در آیین بزرگداشت روز خبرنگار با تأکید بر اهمیت روایتگری صحیح و نقش کلیدی رسانهها در روایتگری، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به کار رسانهای دقیق و مؤثر نیاز داریم.
او همچنین با اشاره به مسائل رفاهی خبرنگاران، افزود: اگرچه بیمه خبرنگاران موضوعی کشوری بوده، اما موضوع مسکن در سطح استان با توجه به ظرفیتهای موجود قابل حل است.
استاندار آذربایجانغربی افزود: هماکنون ۴۱ تعاونی مسکن از ۱۴ تا ۴۱ سال با مشکلات جدی مواجه بودهاند که این تعاونیها حدود ۱۵۰ هزار نفر را تحت پوشش دارند که در جلسهای ویژه، مسائل این تعاونیها بررسی و در مسیر رفع قرار گرفت.
رحمانی همچنین با انتقاد از ضعف رسانهای در انعکاس دستاوردهای دولت، اضافه کرد: اقدامات بزرگی در دولت انجام میشود، اما بهدرستی به افکار عمومی منتقل نمیشود و نیاز است رسانهها در تبیین و اطلاعرسانی این خدمات تلاش کنند.
او در ادامه با اشاره به نقش رسانهها در اجرای پروژههای کلان، افزود: رسانهها سهم عمدهای در تحقق پروژههای بزرگی چون فرصتهای بینالمللی سرمایهگذاری "اینوا" داشته و برای اجرای طرحهای توسعهای، وجود وحدت، انسجام و امنیت در استان الزامی است.
استاندار آذربایجانغربی به عملکرد رسانهها در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز اشاره کرده و گفت: در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، رسانهها حضور مؤثر و فعالی داشتند و در تبیین صحیح مسائل و واقعیتهای جامعه نقشآفرینی کردند.
رحمانی همچنین با اشاره به وضعیت منابع آبی استان و دریاچه ارومیه، افزود: ورودی آب به دریاچه ارومیه به دلیل کاهش بارشها کاهش یافته و حجم آب سدهای بوکان و مهاباد نیز با کاهش ۶۰ درصدی مواجه بودهاند و نیازمند مدیریت مصرف آب در تمام حوزهها هستیم.
او در پایان با اشاره به نامگذاری یکی از میادین تمامی شهرهای استان به نام خبرنگار، اظهار کرد: استانداری نیز به عنوان خانه خبرنگاران، در خدمت اصحاب رسانه خواهد بود.
