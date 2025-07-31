بهگزارش کردپرس، عزیز مصطفایی اظهار کرد: به همت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پاوه و با همکاری معاونت صنایع دستی استان کرمانشاه، دوره آموزشی رایگان هنر بافت گیوه هورامی در روستای نوریاب پاوه برگزار شد که با استقبال چشمگیر علاقهمندان روبرو شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری صنایعدستی کرمانشاه، افزود: این دوره که از ۵ مرداد در سالن اجتماعات مسجد محمد رسولالله (ص) روستای نوریاب آغاز شده، به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت و ۱۸ نفر از متقاضیان این هنر سنتی را تحت آموزش قرار میدهد.
او ادامه داد: گیوهبافی به عنوان یکی از صنایعدستی منحصربهفرد اورامانات، نهتنها در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، بلکه قرنهاست که بخشی جداییناپذیر از زندگی و معیشت مردم این دیار به شمار میرود.
مصطفایی تصریح کرد: این دوره آموزشی با هدف حفظ این میراث ارزشمند، توانمندسازی هنرمندان محلی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار طراحی شده است.
او افزود: شرکتکنندگان در این دوره، زیر نظر استادکاران مجرب به ویژه حسینی، این هنر اصیل را از طراحی تا بافت نهایی به صورت عملی فرا میگیرند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان پاوه افزود: برگزاری چنین دورههایی علاوه بر احیای میراثفرهنگی، نقش مهمی در توسعه گردشگری صنایعدستی منطقه ایفا میکند.
او با بیان اینکه در پایان دوره، به همه شرکتکنندگان گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد، گفت: حضور پررنگ بانوان هنرمند در این دوره، نشاندهنده علاقه وافری است که نسل جدید به حفظ این هنر دارند.
مصطفیایی در خاتمه اظهار کرد: صمیمانه از همکاری معاونت صنایعدستی استان، دهیاری و شورای اسلامی روستای نوریاب و به ویژه زحمات فرشته حسینی، مربی دلسوز و متعهد این دوره، قدردانی کرده و امید است با تداوم چنین برنامههایی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این هنر اصیل در منطقه باشیم.
