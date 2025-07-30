نایب رئیس مجلس: اتحاد ملت ایران، سد محکم در برابر پروژه های تجزیه طلبانه دشمنان است

به گزارش کرد پرس، حمیدرضا حاجی بابایی صبح امروز در مراسم بزرگداشت شهدای اقتدار که در مسجد جامع سنندج برگزار شد، با اشاره به تحرکات منطقه ای و جهانی علیه جمهوری اسلامی، گفت: دشمنان با محاسبات نادرست، تصور می کردند که می توانند با فشارهای نظامی، تحریم های اقتصادی و پروژه های جنگ روانی، کشور را به بحران داخلی بکشانند؛ اما ایستادگی مردم، به ویژه در مناطق حساس و مرزی، تمامی نقشه های آنان را نقش بر آب کرد.

وی با بیان اینکه «مقاومت، هویت مشترک ملت های منطقه است»، افزود: از غزه و لبنان گرفته تا سوریه و عراق، جبهه مقاومت امروز به یک قدرت منطقه ای بدل شده که دشمنان از مقابله مستقیم با آن ناتوان اند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد که جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم این مقاومت قرار دارد و همین مسئله، ایران را به هدف اصلی فشارهای چندلایه تبدیل کرده است.

حاجی بابایی با اشاره به نقش حیاتی اقوام ایرانی در حفظ وحدت ملی، ادامه داد: ملت ایران با تنوع قومی، زبانی و مذهبی اش، الگویی از همزیستی و هم پیمانی در دفاع از وطن، دین و آرمان های انقلاب اسلامی است؛ پروژه تجزیه ایران که از سوی برخی محافل خارجی دنبال می شد، با وحدت مردم از خوزستان تا کردستان، از آذربایجان تا سیستان و بلوچستان، با شکست مواجه شده است.

وی همچنین نسبت به ادامه سیاست های تهدیدآمیز غرب هشدار داد و یادآور شد: مذاکراتی که رنگ تهدید و تحمیل داشته باشد، نمی تواند راهگشای صلح و ثبات باشد؛ ملت ایران بارها نشان داده که حفظ عزت و استقلال خود را بر هرگونه مصالحه تحمیلی ترجیح می دهد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تقدیر از مردم کردستان به عنوان یکی از سنگرهای مقاومت در تاریخ معاصر ایران، بیان کرد: مسئولان باید قدر این وفاداری را بدانند و با صداقت، عدالت و خدمت واقعی، پاسخ گوی اعتماد مردم باشند؛ چرا که پایداری جمهوری اسلامی، بر ستون های همین اعتماد و اتحاد ملی استوار است.