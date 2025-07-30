دولت «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» را پس می گیرد

به گزارش کرد پرس، بر اساس اعلام الیاس حضرتی رییس شورای اطلاع رسانی دولت، پس گرفتن این لایحه پس از انتقادات گسترده ای که از آن در افکار عمومی شکل گرفت در دولت مصوب شده است.

حضرتی با اعلام این خبر گفت: توجه به خواست و مطالبات مردم یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شخص رئیس جمهور و دولت اوست و از این رو با توجه به نقدهای شکل گرفته درباره «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، در جلسه امروز هیات دولت استرداد این لایحه مصوب شد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت افزود: همانطور که رئیس جمهور پزشکیان بارها تاکید کرده است، این دولت برای خدمت به مردم آمده و کاری نخواهد کرد که موجب نگرانی و ناراحتی آنان شود