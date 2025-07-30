به گزارش کردپرس، در بیانیه رسمی وزارت خارجه آمریکا آمده است: «این کودک که چیزی جز زندگی در اردوگاه را تجربه نکرده بود، اکنون فرصت آیندهای عاری از افراطگرایی و خطرات تروریسم داعش را خواهد داشت.»
وزارت خارجه آمریکا ضمن قدردانی از همکاری اداره تحقیقات فدرال (FBI)، گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، و وزارت دفاع، از تلاشهای مشترک برای بازگرداندن این کودک یاد کرد و افزود: «این موفقیت نتیجه همکاری بیننهادی گستردهای است که نشان میدهد چنین پروندههایی، هرچند پیچیده، قابل حل هستند.»
در این بیانیه همچنین اشاره شده که بر پایه آمارهای رسمی، هنوز حدود ۳۰ هزار نفر از بیش از ۷۰ کشور جهان در دو اردوگاه آوارگان در شمالشرق سوریه باقی ماندهاند؛ اکثر آنها کودکانی زیر ۱۲ سال هستند. واشنگتن میگوید این کودکان مستحق داشتن فرصتی برای زندگی خارج از این اردوگاهها هستند.
در ادامه بیانیه، بار دیگر بر ضرورت بازگرداندن اتباع خارجی از سوی دولتهای متبوع آنها تأکید شده است: «تنها راهحل پایدار برای بحران انسانی و امنیتی اردوگاههای شمالشرق سوریه، بازگرداندن، بازپروری، پذیرش دوباره و در موارد مقتضی، پاسخگو کردن اتباع خارجی است. این اصل نهفقط برای خانوادههای مرتبط با داعش، بلکه برای نیروهای پیشین داعش که در مراکز بازداشت نگهداری میشوند نیز صادق است.»
آمریکا تصریح کرده است که هر کشوری باید مسئولیت شهروندان خود را بر عهده گیرد و از واگذاری این وظیفه به دیگران پرهیز کند. همچنین کشورهای مبدأ باید در تأمین هزینههای مربوط به مراقبت و بازگرداندن اتباع خود مشارکت کنند.
در پایان، وزارت خارجه آمریکا از نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) به عنوان شرکای محلی مورد اعتماد یاد کرده و از نقش آنها در تسهیل این عملیات و تعهدشان به شکست پایدار داعش قدردانی کرده است.
