به گزارش کردپرس به نقل از یورپ کنزرواتیو، مقامات امنیتی آلمان نسبت به افزایش تهدیدها از سوی اسلامگرایان افراطی سوری ساکن این کشور هشدار دادهاند؛ تهدیداتی که با اوجگیری خشونتها علیه اقلیتهای مذهبی و قومی در سوریه، اکنون دامن دروزیها و کردهای پناهجو در آلمان را گرفته است.
بر اساس گزارش «اتحادیه فدرال افسران جنایی آلمان» (Bund Deutscher Kriminalbeamter)، تحولات میدانی سوریه و حملات اخیر به اقلیتهایی همچون دروزیها، علویها و کردها، ممکن است برخی از افراد تندرو مقیم آلمان را به ارتکاب اقدامات خشونتآمیز در داخل خاک این کشور تحریک کند.
دیرک پگلو، رئیس این اتحادیه، با ابراز نگرانی گفت: «در حال حاضر، اسلامگرایانی که در آلمان زندگی میکنند، صراحتاً خواستار اعمال خشونت علیه اقلیتهایی شدهاند که از خاورمیانه گریختهاند؛ بهویژه دروزیها در معرض تهدید مستقیم هستند.
این هشدارها پس از آن مطرح شده که در جریان تظاهراتی در برلین، حدود ۴۰۰ نفر بهطور علنی کشتارهای اخیر در سوریه علیه جامعه دروزی را ستایش کردند. به گفته منابع امنیتی، این تجمع لحن تهاجمی و شعارهایی خشونتآمیز داشته و فضای رعبآوری برای اقلیتها ایجاد کرده است.
در شهر دوسلدورف نیز تظاهراتی که در حمایت از کردهای سوری برگزار شده بود، با حمله گروهی از شهروندان سوری به خشونت کشیده شد و به درگیری فیزیکی گسترده انجامید.
مقامات امنیتی آلمان این تحولات را نگرانکننده خوانده و خواستار تدابیر پیشگیرانه فوری برای محافظت از اقلیتهای پناهجو در برابر تهدیدات ناشی از انتقال خشونتهای قومی و فرقهای سوریه به داخل اروپا شدهاند.
