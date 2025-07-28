ایوان، قطب نوظهور انگور کشور با ارزش ۵ هزار میلیارد تومانی

به گزارش خبرگزاری کردپرس، حشمت عزیزان گفت: ایلام با تولید سالانه ۱۷ هزار تن انگور و ارزش اقتصادی ۵ هزار میلیارد تومانی، به قطب نوظهور این محصول تبدیل شده است.
وی با اشاره به شرایط آبوهوایی متنوع و زمینهای حاصلخیز استان، گفت: هماکنون یک هزار و ۵۴۰ هکتار هکتار از مجموع ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار باغات ایلام به کشت انواع انگور اختصاص دارد که سهم قابل توجهی در بازار داخلی و صادراتی دارد.
عزیزان توسعه باغات انگور را عامل محرک اقتصادی دانست و تأکید کرد: این بخش برای ۴ هزار و ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی کرده و پدیده مهاجرت معکوس جوانان و خانوادهها به روستاها را برای فعالیت در باغات رقم زده است.
رئیس جهاد کشاورزی ایلام با اشاره به عملکرد مطلوب منطقه سیاه گل در تولید انگور سیاه، خواستار حمایت ملی و استانی شد و تصریح کرد: برای تحقق ظرفیت صادراتی به ویژه در بازار عراق، نیازمند توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد زنجیره ارزش افزوده هستیم.
وی از استاندار ایلام درخواست کرد: با توجه به اختیارات جدید اجرایی، از توسعه زیرساختهای کشاورزی و صادرات محصولات باغی حمایت شود تا این موفقیت به تحولی پایدار در اقتصاد استان تبدیل شود.
