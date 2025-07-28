۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۵۵

ایوان، قطب نوظهور انگور کشور با ارزش ۵ هزار میلیارد تومانی

ایوان، قطب نوظهور انگور کشور با ارزش ۵ هزار میلیارد تومانی

سرویس ایلام - رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام از ثبت ارزش سالانه ۵ هزار میلیارد تومانی تولید انگور در این استان خبر داد و گفت: توسعه باغات موجب اشتغال ۴۵۰۰ نفری، مهاجرت معکوس به روستاها و رونق اقتصادی شده است.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، حشمت عزیزان گفت: ایلام با تولید سالانه ۱۷ هزار تن انگور و ارزش اقتصادی ۵ هزار میلیارد تومانی، به قطب نوظهور این محصول تبدیل شده است.  

وی با اشاره به شرایط آب‌وهوایی متنوع و زمین‌های حاصل‌خیز استان، گفت: هم‌اکنون یک هزار و ۵۴۰ هکتار هکتار از مجموع ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار باغات ایلام به کشت انواع انگور اختصاص دارد که سهم قابل توجهی در بازار داخلی و صادراتی دارد.  

عزیزان توسعه باغات انگور را عامل محرک اقتصادی دانست و تأکید کرد: این بخش برای ۴ هزار و ۵۰۰ نفر به‌ صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال‌زایی کرده و پدیده مهاجرت معکوس جوانان و خانواده‌ها به روستاها را برای فعالیت در باغات رقم زده است.

رئیس جهاد کشاورزی ایلام با اشاره به عملکرد مطلوب منطقه سیاه‌ گل در تولید انگور سیاه، خواستار حمایت ملی و استانی شد و تصریح کرد: برای تحقق ظرفیت صادراتی به ویژه در بازار عراق، نیازمند توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد زنجیره ارزش افزوده هستیم. 

وی از استاندار ایلام درخواست کرد: با توجه به اختیارات جدید اجرایی، از توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و صادرات محصولات باغی حمایت شود تا این موفقیت به تحولی پایدار در اقتصاد استان تبدیل شود.

کد خبر 2787040

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha