راه اندازی دو اتاق سرد در مرز خسروی برای امدادرسانی به افراد گرمازده

به گزارش کردپرس؛ دکتر سروش در همایش مدیران حوزه بهداشت استان کرمانشاه گفت: پنجم مرداد با نام‌ روز ملی کرمانشاه نامگذاری شده است که باعث افتخار و غرور همه کرمانشاهیان سربلند است، خصوصا کسانی که در دفاع مقدس ۸ ساله و نیز دفاع مقدس ۱۲ روزه خوش درخشیدند.

وی افزود: خلاءهایی که در زمینه های مختلف وجود دارد باید شناسایی شود و برای رفع آنها پروتکل ارائه کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان کرد: پیاده روی اربعین موضوعی است که سالیان سال برگزار می شود و می توان آن را بزرگترین رخداد انسانی به حساب آورد و وظیفه دینی و انسانی و همچنین سیاسی ماست که در این زمینه تلاش کنیم.

وی ادامه داد: مبادی وردی اصلی کرمانشاه و شهرستان‌ها قطعا زائر خواهیم داشت و لازم است آمادگی کامل ایجاد گردد، و مسیرها را به لحاظ درمانی و بهداشتی آماده کنیم.

دکتر سروش گفت: مرکز بهداشتی درمانی و اورژانس ثارالله(ع) در مرز خسروی آمادگی کامل برای پذیرش بیماران دارد، دو اتاق سرد برای گرمازدگی در این مرکز وجود دارد و همکاران پای کار هستند که در جهت رفع مشکلات زائرین خدمت کنند.