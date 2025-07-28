۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۹

دولت باغچه‌لی: سرپیچی YPG از دستور اوجالان بی‌شرمانه است

سرویس ترکیه - رهبرMHP در بیانیه‌ای تند، تأخیر YPG در اجرای مفاد روند «ترکیه عاری از تروریسم» را «تلاشی بی‌شرمانه برای تخریب مسیر صلح» خواند و خواستار پایبندی کامل به توافق ۱۰ مارس شد.

به گزارش کردپرس، دولت باغچه‌لی، رئیس حزب حرکت ملی (MHP)، در بیانیه‌ای مکتوب با تأکید بر روند «ترکیه بدون تروریسم» هشدار داد که طفره‌ رفتن YPG و PYD در این فرآیند قابل‌قبول نیست و این تأخیر را «تلاشی آلوده و بی‌شرمانه برای تضعیف روند صلح» دانست.

باغچه‌لی تأکید کرد که ترکیه با ریشه‌کن‌کردن تمام مظاهر تفرقه قومی و مذهبی، در حال تبدیل شدن به یک کشور پیشرو در جهان است و افزود: «هم‌زمان با تکمیل پروژه ‘ترکیه بدون تروریسم’، تولد یک دولت مقتدر، یکپارچه و پیشرفته در برابر چشمان بشریت رقم خواهد خورد.»

باغچه‌لی با هشدار نسبت به اینکه YPG و PYD هنوز به مفاد توافق ۱۰ مارس پایبند نشده و امنیت سوریه و ترکیه را تهدید می‌کند، گفت: «نباید گمان کرد که می‌توان مسیر صلح را منحرف کرد. توافق امرالی در ۲۷ فوریه، دعوتی معتبر و لازم‌الاجرا برای همه ساختارهای PKK است.»

او با اشاره به نقش دولت آمریکا، از آن کشور خواست سیاست «دوگانه» را کنار بگذارد و صادقانه از برچیده‌شدن YPG و PYD حمایت کند.

باغچه‌لی با اشاره به تشکیل کمیسیون ۵۱ نفره وحدت ملی و همبستگی در مجلس، آن را فرصتی تاریخی برای گفت‌وگو دانست و اعلام کرد MHP با چهار نماینده برجسته در این کمیسیون شرکت خواهد کرد:

او در ادامه، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) را متهم کرد که از روند صلح می‌ترسد و مشارکت خود را مشروط کرده است. او تغییر مواضع برخی سیاستمداران از آنکارا تا دیاربکر را نشانه‌ی «نفاق سیاسی» و «فرصت‌طلبی بی‌اخلاقانه» دانست.

