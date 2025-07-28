به گزارش کردپرس، دولت باغچه‌لی، رئیس حزب حرکت ملی (MHP)، در بیانیه‌ای مکتوب با تأکید بر روند «ترکیه بدون تروریسم» هشدار داد که طفره‌ رفتن YPG و PYD در این فرآیند قابل‌قبول نیست و این تأخیر را «تلاشی آلوده و بی‌شرمانه برای تضعیف روند صلح» دانست.

باغچه‌لی تأکید کرد که ترکیه با ریشه‌کن‌کردن تمام مظاهر تفرقه قومی و مذهبی، در حال تبدیل شدن به یک کشور پیشرو در جهان است و افزود: «هم‌زمان با تکمیل پروژه ‘ترکیه بدون تروریسم’، تولد یک دولت مقتدر، یکپارچه و پیشرفته در برابر چشمان بشریت رقم خواهد خورد.»

باغچه‌لی با هشدار نسبت به اینکه YPG و PYD هنوز به مفاد توافق ۱۰ مارس پایبند نشده و امنیت سوریه و ترکیه را تهدید می‌کند، گفت: «نباید گمان کرد که می‌توان مسیر صلح را منحرف کرد. توافق امرالی در ۲۷ فوریه، دعوتی معتبر و لازم‌الاجرا برای همه ساختارهای PKK است.»

او با اشاره به نقش دولت آمریکا، از آن کشور خواست سیاست «دوگانه» را کنار بگذارد و صادقانه از برچیده‌شدن YPG و PYD حمایت کند.

باغچه‌لی با اشاره به تشکیل کمیسیون ۵۱ نفره وحدت ملی و همبستگی در مجلس، آن را فرصتی تاریخی برای گفت‌وگو دانست و اعلام کرد MHP با چهار نماینده برجسته در این کمیسیون شرکت خواهد کرد:

او در ادامه، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) را متهم کرد که از روند صلح می‌ترسد و مشارکت خود را مشروط کرده است. او تغییر مواضع برخی سیاستمداران از آنکارا تا دیاربکر را نشانه‌ی «نفاق سیاسی» و «فرصت‌طلبی بی‌اخلاقانه» دانست.