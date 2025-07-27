ادامه تابستان داغ در کردستان/بارش های ناگهانی در راه است

به گزارش کرد پرس، روز گذشته، چهارم مرداد، اگرچه دمای هوا در اغلب نقاط استان اندکی کاهش یافت، اما شدت گرما همچنان محسوس بود؛ منطقه سلین در اورامان با ثبت دمای ۴۶ درجه سانتی گراد، عنوان گرم ترین نقطه استان را به خود اختصاص داد؛ در نیمه جنوبی کردستان نیز دما بین ۴۰ تا ۴۲ درجه سانتی گراد گزارش شد.

بر اساس هشدارهای هواشناسی، از امروز تا عصر سه شنبه، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده به ویژه در مناطق شرقی، نیمه شمالی و ارتفاعات مرکزی استان وجود دارد؛ این بارش ها بیشتر در ساعات بعدازظهر اتفاق خواهند افتاد و ممکن است با رعدوبرق و وزش باد شدید همراه باشند.

کارشناسان هواشناسی هشدار می دهند که علی رغم این رگبارهای موقتی، موج گرما همچنان در منطقه پایدار خواهد ماند و احتمال وجود غبار و کاهش کیفیت هوا نیز دور از انتظار نیست و وزش بادهای نسبتاً شدید در ساعات گرم روز نیز در پیش بینی ها دیده می شود.

در چنین شرایطی، مسئولان مدیریت بحران استان بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز و گسترش آتش سوزی های احتمالی در مراتع و جنگل ها تأکید کرده اند.

مردم استان کردستان در روزهای آینده باید همچنان مراقب سلامت خود، به ویژه در برابر گرمازدگی، باشند و از تردد غیرضروری در ساعات اوج گرما خودداری کنند و توصیه می شود فعالیت های کشاورزی و کوه پیمایی نیز با توجه به احتمال بارش و صاعقه با احتیاط بیشتری انجام گیرد.