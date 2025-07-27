به گزارش کردپرس، لطیف خوش سیرت در گفت و گویی رادیویی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده منابع آبی استان، گفت: میزان بارندگی در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته، در جنوب استان، حوزه سدهای بوکان و مهاباد درگیر تنش شدید آبی هستند و در مرکز استان نیز، هم آب‌های سطحی و هم منابع زیرزمینی دیگر پاسخگوی نیاز فعلی نیستند.

خوش‌سیرت تاکید کرد: زمانی در گذشته با حفر چاه‌های ۴۰ تا ۵۰ متری می‌شد تا ۴۰ لیتر در ثانیه آب برداشت کرد، اما امروز حتی با حفر چاه‌های ۱۸۰ متری نیز نمی‌توان به چنین میزان آبی دست یافت. این نشان می‌دهد که منابع زیرزمینی ما به مرز هشدار رسیده‌اند.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی ادامه داد: ب منابع آبی، سرمایه‌ای حیاتی برای نسل‌های آینده هستند، گفت: برداشت و مصرف بی‌رویه این منابع نه تنها آینده را به خطر می‌اندازد، بلکه در حال حاضر نیز ما را با بحران‌های جدی مواجه کرده است. ما حق نداریم از منابع آبی بدون حساب استفاده کنیم.

او همچنین به آمار نگران‌کننده مصرف اشاره کرد و گفت: در تیرماه امسال، سرانه مصرف آب هر شهروند در استان و به‌ویژه در شهر ارومیه، به حدود ۲۲۰ لیتر در شبانه‌روز رسیده، در حالی که الگوی استاندارد مصرف تنها ۱۳۰ لیتر است.

خوش‌سیرت در ادامه به کاهش شدید ظرفیت برداشت از منابع آبی نیز اشاره کرد و افزود: در سال ۱۳۹۹، با بهره‌برداری از ۴۲ حلقه چاه، حدود ۱۹۰۰ لیتر در ثانیه آب برای شهر ارومیه تأمین می‌شد، اما اکنون این میزان به زیر ۹۰۰ لیتر رسیده و تقریباً ۱۰۰۰ لیتر از ظرفیت برداشت کاهش یافته است. این یعنی باید باور کنیم منابع ما محدود است و راهی جز مدیریت و صرفه‌جویی نداریم.

او در پایان از شهروندان درخواست کرد تا با ۱۰ تا ۲۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب، شرکت را در تأمین پایدار آب و عبور از تابستان گرم یاری کنند و تأکید کرد: دولت و شرکت آب و فاضلاب با تمام توان در حال حفظ زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت تأمین آب هستند، اما بدون مشارکت مردم، عبور از بحران ممکن نخواهد بود.