فتوای علمای کردستان برای جهاد علیه رژیم صهیونیستی/ واکنش رئیس قبایل غزه

به گزارش کرد پرس، در این گردهمایی شماری از علمای برجسته کردستان ایران با صدور و قرائت فتوایی، مسلمانان را به جهاد علیه رژیم صهیونیستی فراخواندند.

در حاشیه این مراسم، پویشی مردمی برای حمایت مالی از ساکنان مقاوم غزه برگزار شد و مردم نیکوکار و خیر کردستانی حدود پانصد میلیون تومان کمک نقدی برای مردم صبور و مقاوم غزه جمع آوری کردند.

در بخشی از فتوای علمای کردستان آمده است: «در روزگاری که بار دیگر آتش ستم و اشغالگری زبانه کشیده و سرزمین مظلوم فلسطین، به ویژه غزّه مقاوم را در کام خود فرو می برد، دشمن دیرین اسلام ـ یهود و رژیم غاصب صهیونیستی ـ با بی شرمی بی سابقه ای به قتل کودکان در آغوش مادرانشان و ریختن خون بی گناهان دست می زند.

جنایاتی که این روزها رژیم اشغالگر صهیونیستی مرتکب می شود، نه تنها نقض آشکار فرامین الهی است، بلکه لگدمال کردن تمام اصول انسانی و تجاوز به همه معاهدات بین المللی و حقوق بشر محسوب می شود. سکوت و بی تفاوتی در برابر این کشتارها، گناهی نابخشودنی و خیانتی تاریخی است.

بر اساس سنت نبوی و فتاوای علمای اهل سنت، اعلام می داریم که جهاد دفاعی در برابر رژیم کودک کش صهیونیستی، واجب شرعی بر امت اسلامی است.

ما مقاومت اسلامی فلسطین، به ویژه جنبش حماس و دیگر مجاهدان فلسطینی را نماد عزت امت اسلامی و خط مقدم دفاع از کرامت آن می دانیم.

امروز امت اسلامی باید به پا خیزد؛ مساجد باید به منابر آگاهی و حمایت تبدیل شوند؛ بازارهای اسلامی باید کالاهای رژیم صهیونیستی و حامیانش را تحریم کنند و میدان های بین المللی باید به عرصه اعتراض و فشار بدل شوند.

در همین راستا، هشدار می دهیم به حاکمان و دولت هایی که با رژیم صهیونیستی و یهودیان سازش کرده و در نشست ها و توافق های ننگین با دشمنان دین خدا شرکت جسته اند: تاریخ درباره شما قضاوت خواهد کرد و امت اسلامی هرگز خیانت به قدس شریف را نخواهد بخشید. خشم الهی و بیداری ملت ها، دیر یا زود گریبانتان را خواهد گرفت.

ما از جامعه جهانی، سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری، هلال احمر و سازمان همکاری اسلامی می خواهیم که از این سکوت مرگبار خارج شده و به وظیفه انسانی و قانونی خود عمل کنند.

در پایان، ما همبستگی کامل خود را با ملت فلسطین، به ویژه غزه مظلوم اعلام می داریم و با خدا و امت اسلامی عهد می بندیم که از آرمان قدس شریف و جهاد مشروع ملت فلسطین از منبرهای علم، دین و رسانه دفاع کنیم».

واکنش رئیس قبایل غزه به فتوای جهاد علمای کردستان

دکتر علاءالدین ابو بلال، رئیس اتحادیه قبایل و عشایر نوار غزه، طی یک سخنرانی از طریق تماس تلفنی از غزه در نشست علمای کردستان ایران در مسجد قبا در شهر سنندج با قدردانی از صدور فتوای جهاد این علما و قدردانی از این مواضع شجاعانه، از آنها به عنوان «صدای حق در زمانه سکوت و خیانت» یاد کرد.

وی با درود بر علمای کردستان، مردم ایران و حاضران در گردهمایی بزرگ در مسجد قبا در سنندج، گفت: «ای نوادگان صلاح الدین ایوبی، شما در کنار ملت ما ایستاده اید، همان گونه که در تاریخ، پیش از مال، جان خود را برای امت اسلامی نثار کرده اید.»

ابو بلال با اشاره به ریشه های تاریخی مشترک میان مردم غزه و کردستان، از وجود خانواده هایی با تبار کرد در غزه و حتی خیابان هایی به نام قهرمانان کردستان چون صلاح الدین سخن گفت و افزود: «ما هیچ گاه فراموش نخواهیم کرد که چه کسانی در روزهای تاریک در کنار ما بودند.»

رئیس قبایل غزه در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به علمای جهان اسلام به ویژه علمای الأزهر و حرمین شریفین، با انتقاد از سکوت آنان در قبال جنایات رژیم اشغالگر، گفت: ««کجایید در برابر آنچه در فلسطین می گذرد؟ ملت ما در حال نابودی است، کودکان ما سلاخی می شوند، زنانمان از حقوقشان محروم هستند، خانه های پیرانمان بمباران می شود، سرزمینمان مورد تجاوز قرار گرفته، مقدساتمان هتک حرمت شده و زیر آتش قرار دارند؛ و با این حال، سکوت همچنان حاکم است، خیانت آشکار است و سستی دردناک. پس چه شده است شما را؟

وی گفت: خداوند متعال می فرماید: پس چرا در راه خدا و (در راه نجات) مردان و زنان و کودکانی که ناتوان شمرده شده اند نمی جنگید؟ آیا مردم غزه از مستضعفان نیستند؟ آیا آنان سزاوارترین مردم برای دفاع و یاری نیستند؟

ابو بلال افزود: خداوند فرمود: همانا مؤمنان برادر یکدیگرند. پس کجاست این برادری در یاری رسانی شما؟ کجاست وظیفه دینی و وجدانی تان؟»

او حمایت های معنوی و مادی و فتوای جهاد علمای کردستان را مرهمی بر زخم ها و پشتوانه ای برای مقاومت توصیف کرد و افزود: «شما صدایی شدید که بر دل هایمان آرامش نشاند و اراده مان را در برابر ظلم استوارتر ساخت.»

ابو بلال در پایان، از خداوند خواست تا این ایستادگی را در ترازوی حسنات حامیان غزه قرار دهد و آنان را در مسیر عزت و پیروزی امت اسلام پایدار بدارد.