به گزارش کردپرس، از صمت؛ رئیس خانه صنعت و معدن ارومیه، در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی استان گفت: علاوه بر این، راههای دسترسی به شهرکها اغلب نامناسب بوده و نیازمند اقدامات فوری است.
جعفرلو، دومین مشکل را نبود زمین مناسب برای سرمایهگذاران جدید عنوان کرد و افزود: در بسیاری از شهرکهای صنعتی استان، از جمله ارومیه، زمین کافی برای واگذاری به سرمایهگذاران جدید وجود ندارد که این موضوع مانع توسعه پایدار صنعت در منطقه میشود.
او سومین چالش مهم را ضعف حمایت بانکها از واحدهای تولیدی استان دانست و گفت: متاسفانه بانکها همکاری لازم را با صنعتگران و تولیدکنندگان استان ندارند و این امر باعث شده واحدهای صنعتی به سمت تعطیلی بروند. انتظار داریم مقایسهای بین تسهیلات اعطایی به استان ما و سایر استانها انجام شود تا مشخص گردد که مشکل تا چه حد جدی است.
رئیس خانه صنعت و معدن ارومیه همچنین به مشکل تعهدات ارزی صادرکنندگان اشاره کرد و بیان کرد: با وجود نزدیکی استان به مرز اقلیم کردستان عراق، سازوکار برگشت ارز به درستی تعریف نشده و این امر صادرکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است که در صورت عدم رفع این مشکل، بسیاری از فعالان اقتصادی با بدهیهای سنگین ارزی روبرو خواهند شد.
