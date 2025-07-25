کشته شدن سرکرده ارشد داعش و دو پسرش در حمله هوایی آمریکا به الباب سوریه

به گزارش کردپرس، فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که در عملیات نیروهای این فرماندهی در شهر الباب استان حلب سوریه، «ضیاء زوبع مصلح حردانی» یکی از سرکرده‌های ارشد داعش و دو پسرش کشته شده اند.

به نوشته بی بی سی، سنتکام اظهار داشت که این افراد تهدیدی برای نیروهای آمریکایی، ائتلاف و دولت جدید سوریه بوده‌اند.

سنتکام تصریح کرد که در این حمله هوایی که بامداد جمعه ۲۵ جولای انجام شد، دو پسر بزرگسال حردانی، عبدالله ضیاء و عبدالرحمن ضیاء نیز که با داعش همکاری داشتند، کشته شدند و سه زن و سه کودک دیگر حاضر در محل هدف آسیبی ندیدند.

مایکل اریک کوریلا، فرمانده سنتکام، در این رابطه گفت: «ما به‌طور بی‌وقفه اعضای داعش را در هر کجا که باشند تعقیب می‌کنیم. داعش در هیچ مکان امن نیست و این عملیات بخشی از تلاش‌های مداوم سنتکام برای تضعیف داعش در منطقه است.»