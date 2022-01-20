کسر سهمیه آرد تعدادی از نانوایی های مهاباد به دلیل تخلف صنفی

محمد جهین در گفتگو با خبرنگار کردپرس افزود: در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری در پی بارش برف، بیش از ۱۰ واحد نانوایی سطح شهرستان زودتر از ساعت مقرر نانوایی ها را تعطیل کردند و این امر خدمات رسانی به مردم را با مشکل مواجه کرد.

او افزود: در پی گزارش های واصله این نانوایی‌ها با جریمه صنفی و کسر سهمیه آرد و رو به رو شدند.

رئیس صمت مهاباد گفت: در این روزهای برفی، بسیاری از کارگران نانوایی ها که از روستاهای اطراف به شهر مراجعه می‌کنند به دلیل مسدود شدن راه ها نتوانستند در محل کار حاضر شوند، لذا تمهیداتی اندیشیده شد تا با استفاده از ظرفیت کارکنان سایر نانوایی ها به صورت اضافه کار، کمبود نیرو جبران شود.

جهین اضافه کرد: در حال حاضر در سطح شهرستان هیچگونه مشکلی از لحاظ کمبود آرد و نان وجود ندارد و نانوایی ها مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.