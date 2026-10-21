بەپێی هەواڵی کوردپرێس، محەمەد كازم ئال سادق باڵیۆزی ئێران لە عێراق لە سەكۆی "ئێكس" نووسیویەتی: "لەچوارچێوەی هاوکارییە ئەمنییەکانی نێوان کۆماری ئیسلامیی ئێران‌ و کۆماری عێراق، هەردوولا لە میانی کۆبوونەوەی لیژنەی هاوبەشی ئاسایش، بەئامادەبوونی وه‌فدى ئێران ‌و ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، ڕێککەوتن لەسەر دەركردنی ئەندامانی گرووپە "جوداخوازەکانی" ئێران لە هەرێمی کوردستانی عێراق یان ڕادەستكردنیان بە ئێران.