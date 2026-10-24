کەژان ڕوستەمی ڕیکۆردی کەسیی خۆی لە خولی گۆڕەپان و مەیدانی ئێراندا، بەرزتر کردەوە
بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ڕوستەمی لە ڕکابەرییەکانی قۆناغی دووەمی خولی گۆڕەپان و مەیدانی ئێراندا، بە تۆمارکردنی کاتی ۳ خولەک و ۴۵ چرکە و ۱ سەدەمی چرکە، ڕیکۆردی پێشووی خۆی بەرزتر کردەوە.
ئەم ڕاکەرە کوردستانییە یەکێکە لە وەرزشکارە سەرکەوتووەکان لە خولی نیشتمانی و نێودەوڵەتییەکاندا و لە کارنامەی وەرزشیی خۆیدا چەندین دەستکەوتی گەورەی هەیە.
بەدەستهێنانی مەدالیای بڕۆنز لە پاڵەوانێتیی ناو هۆڵ لە ئاسیا، پاڵەوانێتیی وڵات لە ڕاکردنی ۴۰۰ مەتری بەپەرژین لە ساڵی ۱۴۰۵ (۲۰۲۶)، بەدەستهێنانی مەدالیای زێڕ و زیو لە خولە نیشتمانی و نێودەوڵەتییەکاندا، بردنەوەی ۹ مەدالیای زێڕ لە خولی نایابی ئافرەتانی وڵاتدا لە ساڵی ۱۳۹۹، پاڵەوانێتی لە پاڵەوانێتییەکانی هەڵبژاردەی نیشتمانی و دەستەبەرکردنی مەدالیای زیو لەگەڵ تیمی ڕاکردنی بەکۆمەڵی کوردستان لە پاڵەوانێتیی وڵاتدا، بەشێکن لە شانازییەکانی ڕوستەمی.
سەرکەوتنی ئەم وەرزشکارە کوردستانییە لە خولی گۆڕەپان و مەیدانی وڵاتدا، جارێکی تر توانای وەرزشکارانی کورد لە خولە نیشتمانییەکاندا دەخاتە ڕوو.
پەرەپێدانی ژێرخانی مەشق و ڕاهێنان، پشتیوانیکردنی ڕاهێنەران و دابینکردنی پێداویستیی گونجاو بۆ وەرزشکارە بەهرەمەندەکان، لە هۆکارە سەرەکییەکانن بۆ بەردەوامیی سەرکەوتنەکانی ئەم وەرزشە لە کوردستاندا.
بۆچوونی بەکارهێنەران