کوردپرێس
کەژان ڕوستەمی ڕیکۆردی کەسیی خۆی لە خولی گۆڕەپان و مەیدانی ئێراندا، بەرزتر کردەوە
خبر 2026-10-24 12:21 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
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کەژان ڕوستەمی ڕیکۆردی کەسیی خۆی لە خولی گۆڕەپان و مەیدانی ئێراندا، بەرزتر کردەوە

کەژان ڕوستەمی، ڕاکەری کوردستانی و ئەندامی یانەی ئیستقلال، لە قۆناغی دووەمی خولی گۆڕەپان و مەیدانی ئێراندا توانی ڕیکۆردی کەسیی خۆی بە بڕی ۲۱ سەدەمی چرکە باشتر بکات.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ڕوستەمی لە ڕکابەرییەکانی قۆناغی دووەمی خولی گۆڕەپان و مەیدانی ئێراندا، بە تۆمارکردنی کاتی ۳ خولەک و ۴۵ چرکە و ۱ سەدەمی چرکە، ڕیکۆردی پێشووی خۆی بەرزتر کردەوە.

ئەم ڕاکەرە کوردستانییە یەکێکە لە وەرزشکارە سەرکەوتووەکان لە خولی نیشتمانی و نێودەوڵەتییەکاندا و لە کارنامەی وەرزشیی خۆیدا چەندین دەستکەوتی گەورەی هەیە.

بەدەستهێنانی مەدالیای بڕۆنز لە پاڵەوانێتیی ناو هۆڵ لە ئاسیا، پاڵەوانێتیی وڵات لە ڕاکردنی ۴۰۰ مەتری بەپەرژین لە ساڵی ۱۴۰۵ (۲۰۲۶)، بەدەستهێنانی مەدالیای زێڕ و زیو لە خولە نیشتمانی و نێودەوڵەتییەکاندا، بردنەوەی ۹ مەدالیای زێڕ لە خولی نایابی ئافرەتانی وڵاتدا لە ساڵی ۱۳۹۹، پاڵەوانێتی لە پاڵەوانێتییەکانی هەڵبژاردەی نیشتمانی و دەستەبەرکردنی مەدالیای زیو لەگەڵ تیمی ڕاکردنی بەکۆمەڵی کوردستان لە پاڵەوانێتیی وڵاتدا، بەشێکن لە شانازییەکانی ڕوستەمی.

سەرکەوتنی ئەم وەرزشکارە کوردستانییە لە خولی گۆڕەپان و مەیدانی وڵاتدا، جارێکی تر توانای وەرزشکارانی کورد لە خولە نیشتمانییەکاندا دەخاتە ڕوو.

پەرەپێدانی ژێرخانی مەشق و ڕاهێنان، پشتیوانیکردنی ڕاهێنەران و دابینکردنی پێداویستیی گونجاو بۆ وەرزشکارە بەهرەمەندەکان، لە هۆکارە سەرەکییەکانن بۆ بەردەوامیی سەرکەوتنەکانی ئەم وەرزشە لە کوردستاندا.

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