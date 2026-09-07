دەهەمین پێشانگای نێودەوڵەتیی کتێبی کوردستان لە سنە کرایەوە

دەهەمین پێشانگای نێودەوڵەتیی کتێبی کوردستان ئەمڕۆ دووشەممە ۱۶ی خەرمانان بە بەشداریی ۳۰۰ ناشری ناوخۆیی و بڵاڤگەی هەرێمی کوردستان و بە خستنەڕووی زیاتر لە ۲۰ هەزار ناونیشانی کتێب لە چوارچێوەی ۹۰ هەزار بەرگدا، لە شوێنی هەمیشەییی پێشانگا نێودەوڵەتییەکانی سنە کرایەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەم پێشانگایە کە تا ۲۲ی خەرمانانی ۱۴۰۵ بەردەوام دەبێت، ئەمساڵ بە ڕوانگەیەکی جیاواز و بە ئامانجی بوون بە زەمینەیەک بۆ گفتوگۆ زانستی، پەروەردەیی و کلتوورییەکان بەڕێوە دەچێت و لە پاڵ خستنەڕووی کتێبدا، کۆمەڵێک کۆڕی پسپۆڕانە، وۆرکشۆپی پەروەردەیی و بەرنامەی کلتووری و هونەری لەخۆ دەگرێت.

بەڕێوەبەری گشتیی فەرهەنگ و ئیرشادی ئیسلامیی کوردستان لە ڕێوڕەسمی کردنەوەی ئەم پێشانگایەدا بە جەختکردنەوە لەسەر ڕۆڵی کتێب لە گەشە و پێشکەوتنی کۆمەڵگاکاندا گوتی: «گەشە و گەشەسەندنی شارستانیەتەکان ڕەگی لە گەشەکردنی بیر، ئەندێشە و کلتووری کۆمەڵگایەکدا هەیە و بێ بڵاوکردنەوە و قووڵکردنەوەی کلتووری کتێبخوێندنەوە، دەستگەیشتن بە گەشەی شارستانیەت ناێتە دی.»

عەلیئەسغەر دەریایی بە ئاماژەدان بەوەی کە کتێب یەکێک لە گرنگترین ئامرازەکانی گواستنەوەی کلتوورە بۆ نەوە جیاوازەکان، زیادی کرد: «کتێب هەمیشە سەرچاوەی پێشکەوتنی بەرچاو بووە لە کۆمەڵگا مرۆییەکاندا و سەرباری سەرهەڵدانی ئامرازە نوێیەکانی پەیوەندی، هێشتا وەک یەکێک لە متمانەپێکراوترین سەرچاوەکانی زانست و زانیاری دێتە ئەژمار.»

ناوبراو بە ئاماژەدان بە کاڵبوونەوەی پێگەی کتێب لە خەرجیی بنەماڵەکاندا و زیادبوونی بەکارهێنانی جیهانی مەجازی، جەختی لەسەر پێویستیی بڵاوکردنەوەی کلتووری بەکارهێنانی دروستی جیهانی مەجازی و بەهێزکردنی پێگەی خوێندنەوە لە کۆمەڵگادا کردەوە.

بەڕێوەبەری گشتیی فەرهەنگ و ئیرشادی ئیسلامیی کوردستان بە ئاماژەدان بە بەشداریی ۳۰۰ بڵاوکاری ناوخۆیی و بڵاوکارانی هەرێمی کوردستان لە دەهەمین پێشانگای نێودەوڵەتیی کتێبی کوردستاندا ڕایگەیاند: «ئەم خولەی پێشانگا بە خستنەڕووی ۲۰ هەزار ناونیشانی کتێب و ۹۰ هەزار بەرگ بەرهەم، پێشوازی لە هۆگرانی کتێب و خوێندنەوە دەکات.»

دەریایی ئامادەبوونی بڵاوکارانی هەرێمی کوردستانی لە پاڵ بڵاوکارانی پارێزگا و کۆمەڵەکانی تری بڵاوکردنەوەی وڵاتدا بە یەکێک لە تایبەتمەندییە دیارەکانی ئەم خولە ناو برد و درێژەی دا: «ئەم ئامادەبوونە، نیشاندەری گرنگیی پێشانگای کتێبی کوردستانە لە ئاستی ناوچەکەدا و ئاماژەیە بۆ توانای دروستکردنی پەیوەندی و کارلێک لە نێوان چالاکوانانی بواری بڵاوکردنەوە و کلتووردا.»

هەر ڕۆژێکی پێشانگاکە تەرخان کراوە بۆ شارستانێک

سەرۆکی دەستەی بەڕێوەبردنی دەهەمین پێشانگای نێودەوڵەتیی کتێبی کوردستان هەروەها هەواڵی بەڕێوەچوونی بەرنامەی کلتووری و هونەریی بە تەوەرەی شارستانییە جیاوازەکانی پارێزگا دا و ڕایگەیاند: «لە پێناو ناساندنی توانستە کلتوورییەکانی ناوچە جیاوازەکان، هەر ڕۆژێکی پێشانگاکە تەرخان کراوە بۆ یەکێک لە شارستانییەکانی پارێزگاکە.»

بەپێی خشتەی بەرنامەکانی پێشانگا، دووشەممە ۱۶ی خەرمانان ڕێوڕەسمی کردنەوە بەڕێوە دەچێت و لە بەردەوامیدا، کۆڕی ئەدەبی و ئێوارەشیعر و بەرنامەکانی ئەنجومەنی ئەدەبی لە پاڵ کۆڕە زانستی و کلتوورییەکاندا خستراونەتە بەرنامەی کارەوە.

سێشەممە ۱۷ی خەرمانان بەرنامە کلتووری و هونەرییەکانی شارستانی سەوڵاوا، چوارشەممە ۱۸ی خەرمانان بەرنامەکانی شارستانی کامێران و پێنجشەممە ۱۹ی خەرمانان بەرنامە کلتووری و هونەرییەکانی شارستانییەکانی سەقز و بانه بەڕێوە دەچن.

هەروەها لە ڕۆژی هەینی ۲۰ی خەرمانان بەرنامە کلتووری و هونەرییەکانی مەریوان، ڕۆژی شەممە ۲۱ی خەرمانان بەرنامەکانی دیواندەرە و بیجاڕ و لە ڕۆژی کۆتاییدا، یەکشەممە ۲۲ی خەرمانان، بەرنامە کلتووری و هونەرییەکانی شارستانییەکانی قوروە و دێولان جێبەجێ دەکرێن.

کۆڕە زانستییەکان و وۆرکشۆپە پەروەردەیییەکان لە پاڵ پێشاندانی کتێبدا

دەهەمین پێشانگای نێودەوڵەتیی کتێبی کوردستان ئەمساڵ تەنیا بە خستنەڕووی بەرهەمە نووسراوەکان سنووردار نەبووەتەوە و بەشێکی بەرچاو لە بەرنامەکانی تەرخان کراوە بۆ چالاکییە زانستی و پەروەردەیییەکان.

بەپێی بەرنامەی ڕاگەیەندراو، هەر ڕۆژێک لە کاتژمێر ۱۰ تا ۱۲ بەرنامە کلتووری و هونەرییەکانی شارستانییەکان جێبەجێ دەکرێن، لە کاتژمێر ۱۶:۳۰ تا ۱۸ وۆرکشۆپ و کۆڕە پەروەردەیییەکان بەڕێوە دەچن و لە مەودای ۱۸:۳۰ تا ۲۰یش کۆڕە زانستی و ئەدەبییەکان دیاری کراون.

لە نێو بەرنامە پێشبینیکراوەکاندا دەکرێت ئاماژە بە کۆڕی زانستی بە بابەتی «شاری سنە؛ شاری داهێنەری مۆسیقا»، کۆڕی «دیاردەی دایک/باوک-مامۆستا لە پەروەردەی مەجازیدا» و گرنگیی زمانی دایک لە فێربوون و پەروەردەکردنی منداڵاندا، کۆڕی ئەدەبی و شەوەشیعری ئەنجومەنی ئەدەبیی قەڵەمی هەورامان، کۆڕی زانستیی کۆمەڵناسیی خوێندنەوە و ئەزموونی ژیاو لە جیهانی هاوچەرخدا، کۆڕی زانستیی «کتێب، ئابووری، سینەما» و کۆڕی زانستیی تەندروستیپێوەر دەربارەی تەندروستیی سەرەڕای پزیشکی و پێناسەکردنی چەمکی کۆمەڵایەتیی تەندروستی بکرێت.

هەروەها وۆرکشۆپەکانی بڵاوکردنەوەی کلتووری کتێبخوێندنەوە، چیرۆکنووسی، وێنەکێشانی کتێب و ئێوارەشیعری خۆڕاگری لە بەرنامە لاوەکییەکانی تری ئەم ڕووداوە کلتوورییەن.

دەریایی لە درێژەدا هەواڵی پێشبینیکردنی بەرنامەگەلێکی لە بواری بڵاوکردنەوەی کلتووری خۆڕاگریدا دا و وەبیری هێنایەوە: «لە ڕەوتی پێشانگاکەدا پەردە لەسەر کتێبە نوێییەکانی ئەم بوارە لادەبرێت و هەر ڕۆژێکیش ڕێز لە یاد و ناوی شەهیدانی گرانقەدری ڕەمەزان دەگیرێت.»

ناوبراو هیوای خواست دەهەمین پێشانگای نێودەوڵەتیی کتێبی کوردستان بتوانێت هەنگاوێکی کاریگەر بێت لە چەسپاندنی کلتووری خوێندنەوە، بەهێزکردنی گفتوگۆ زانستی و کلتوورییەکان و گەڕاندنەوەی کتێب بۆ پێگە شایستەکەی خۆی لە خەرجیی بنەماڵەکاندا.

دەهەمین پێشانگای نێودەوڵەتیی کتێبی کوردستان لە ۱۶ تا ۲۲ی خەرمانان لە شوێنی هەمیشەییی پێشانگا نێودەوڵەتییەکانی سنە بەردەوامە و هۆگران دەتوانن لە پاڵ کڕین و بینینی بەرهەمی بڵاوکاراندا، لە بەرنامە زانستی، پەروەردەیی، ئەدەبی و کلتوورییەکانیشی سوودمەند ببن.