پێکنەهێنانی حکوومەتی هەرێمی لە زیانی گەلی کورد و دەستکەوتەکانیدا دەشکێتەوە

عه‌بدوڵا ئۆجه‌لان، رێبه‌ری زیندانیكراوی پارتی كرێكارانی كوردستان (په‌كه‌كه‌) لە دیدارەکانی لەگەڵ شاندی ئیمڕاڵی، داوای لە هێزە سیاسییەکانی هه‌رێمی کوردستان کردوە خۆیان بۆ گۆڕانکاری و قەیرانەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئامادە بکەن، هەروەها پێشنیاری پێکهێنانی حکوومەتێکی یەکێتیی دیموکراتیک کردووە بۆ چارەسەرکردنی کێشەی پێکنەهێنانی حکوومەت.

کوردپرێس: به‌گوێره‌ی ئاژانسی ڕۆژنیوز، عەبدوڵا ئۆجه‌لان له ‌كۆبوونه‌وه‌ی له‌گه‌ڵ شاندی ئیمڕاڵی پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی) هەڵسەنگاندنی بۆ دۆخی ئەو وڵاتانەی کوردانیان لێیە کردووە و له‌باره‌ی دۆخی هه‌رێمی كوردستان وتویه‌تی: "ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەناو گەردەلوول و ئاگردایە".

هه‌روه‌ها هۆشداریداوه‌ له‌وه‌ی كه‌ "لەناو ئەو دۆخە ناسەقامیگیر و پێکدادانانەدا کە ئامانجی دیزاینکردنەوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە، پرسی هەرێمی کوردستان و پێکنەهێنانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و یەکڕیزنەبوونی لایەنەکان وەک بابەتێکی سەرەکی دێتە ئاراوە و کە ئەگەر دەست بۆ چارەسەرییەکان نەبرێت ئەوا لە زیانی گەلی کورد و دەستکەوتەکانیدا دەشکێتەوە".

به‌گوێره‌ی زانیاریه‌كان ئۆجه‌لان له‌ كۆتا دیداردا له‌گه‌ڵ شاندی ئیمڕاڵی ده‌مپارتی، پێشنیازی رێگە چارەسەرییەکی بۆ هەرێمی کوردستان كردوه‌ و وتویه‌تی: "با باشووری کوردستان خۆی بۆ ئەم گۆڕانکاریی و قەیرانانەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئامادەبکات، چارەسەرییەکی وەک حکوومەتێکی یەکێتیی دیموکراتیک پێویستە کە داواکارییەکانی هەموو گەل جێبەجێ بکات نەک تەنها دوو بنەماڵە".

په‌یوه‌ست به‌ ناكۆكیی نێوان یه‌كێتی و پارتی، ئۆجه‌لان ڕوونیكرده‌وه‌، "نامانەوێت شەڕی ناوخۆیی 60 ساڵەی نێوانیان ببینین، ئەگەر نەتوانین کۆتایی بە شەڕ و ناکۆکییە ناوخۆییەکان بهێنین، ئەوا خەباتی ئێمەش لێرە (ئیمراڵی-پرۆسەی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراتیک) تێکدەچێت، هۆکاری ئەوەی دەوڵەتی تورک چووە ناو باشووری کوردستانەوە، هەر ئەو شەڕە بوو".