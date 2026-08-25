پێکنەهێنانی حکوومەتی هەرێمی لە زیانی گەلی کورد و دەستکەوتەکانیدا دەشکێتەوە
کوردپرێس: بهگوێرهی ئاژانسی ڕۆژنیوز، عەبدوڵا ئۆجهلان له كۆبوونهوهی لهگهڵ شاندی ئیمڕاڵی پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی) هەڵسەنگاندنی بۆ دۆخی ئەو وڵاتانەی کوردانیان لێیە کردووە و لهبارهی دۆخی ههرێمی كوردستان وتویهتی: "ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەناو گەردەلوول و ئاگردایە".
ههروهها هۆشداریداوه لهوهی كه "لەناو ئەو دۆخە ناسەقامیگیر و پێکدادانانەدا کە ئامانجی دیزاینکردنەوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە، پرسی هەرێمی کوردستان و پێکنەهێنانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و یەکڕیزنەبوونی لایەنەکان وەک بابەتێکی سەرەکی دێتە ئاراوە و کە ئەگەر دەست بۆ چارەسەرییەکان نەبرێت ئەوا لە زیانی گەلی کورد و دەستکەوتەکانیدا دەشکێتەوە".
بهگوێرهی زانیاریهكان ئۆجهلان له كۆتا دیداردا لهگهڵ شاندی ئیمڕاڵی دهمپارتی، پێشنیازی رێگە چارەسەرییەکی بۆ هەرێمی کوردستان كردوه و وتویهتی: "با باشووری کوردستان خۆی بۆ ئەم گۆڕانکاریی و قەیرانانەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئامادەبکات، چارەسەرییەکی وەک حکوومەتێکی یەکێتیی دیموکراتیک پێویستە کە داواکارییەکانی هەموو گەل جێبەجێ بکات نەک تەنها دوو بنەماڵە".
پهیوهست به ناكۆكیی نێوان یهكێتی و پارتی، ئۆجهلان ڕوونیكردهوه، "نامانەوێت شەڕی ناوخۆیی 60 ساڵەی نێوانیان ببینین، ئەگەر نەتوانین کۆتایی بە شەڕ و ناکۆکییە ناوخۆییەکان بهێنین، ئەوا خەباتی ئێمەش لێرە (ئیمراڵی-پرۆسەی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراتیک) تێکدەچێت، هۆکاری ئەوەی دەوڵەتی تورک چووە ناو باشووری کوردستانەوە، هەر ئەو شەڕە بوو".
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