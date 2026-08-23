کوردپرێس
شوێنی بانەری ڕیکلام (728x90)
مەحموود ئەلعەلیش وەکوو بەڕێوەبەری ئیدارەی ئاسایشی ناوخۆی حەسەکە دەستنیشان کرا
خبر 2026-08-23 09:04 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
قەبارەی دەق:
تێلێگرام واتساپ

مەحموود ئەلعەلیش وەکوو بەڕێوەبەری ئیدارەی ئاسایشی ناوخۆی حەسەکە دەستنیشان کرا

مەحموود ئەلعەلیش لە چوارچێوەی گۆڕانکارییە ئیدارییەکانی دامەزراوە ئەمنییەکانی پارێزگای حەسەکەدا، وەک بەڕێوەبەری ئیدارەی ئاسایشی ناوخۆی شارۆچکە و شاری حەسەکە دیاری کرا.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مەحموود ئەلعەلیش کە خەڵکی پارێزگای دەرعایە، پێشتر لە ساڵی ۲۰۲۵دا وەک بەڕێوەبەری ئیدارەی ئاسایشی ناوخۆی شاری حەما دەستنیشان کرابوو.

ئەلعەلیش ڕۆژی شەممە بە بڕیاری وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی کاتیی سوریا، لە پۆستەکەی لە حەماوە گوازراوەتەوە و بەرپرسیارەتیی بەڕێوەبردنی ئیدارەی ئاسایشی ناوخۆی شاری حەسەکەی گرتووەتە ئەستۆ.

ئەم دیاریکردنە لە چوارچێوەی ئەو گۆڕانکاری و ئاڵوگۆڕە ئیدارییانەدا ئەنجام دراوە کە لە ژمارەیەک لە دامەزراوەکانی پارێزگای حەسەکەدا لە جێبەجێکردندان.

زیاتر بخوێنەوە
هەواڵی پێشوو و داهاتوو
پڕۆسەی ئاشتی لە تورکیا پێگەی چ کەسانێک دەخاتە مەترسییەوە؟
هەواڵی پێشوو
پڕۆسەی ئاشتی لە تورکیا پێگەی چ کەسانێک دەخاتە مەترسییەوە؟
سیروان بارزانی: بڕیارەکانی دژی کۆڕەک تیلیکۆم راگیران
هەواڵی داهاتوو
سیروان بارزانی: بڕیارەکانی دژی کۆڕەک تیلیکۆم راگیران
هەواڵی پەیوەندیدار

بۆچوونی بەکارهێنەران

0 بۆچوون
خاڵ:
(0)
بۆچوونە نێردراوەکان دوای پەسەندکردنی چاودێران بڵاو دەکرێنەوە.