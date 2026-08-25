کوردپرێس
شوێنی بانەری ڕیکلام (728x90)
ئیلهام ئەحمەد و مەزڵووم عەبدی لەگەڵ شەیبانی کۆ بوونەو
خبر 2026-08-25 06:04 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
قەبارەی دەق:
تێلێگرام واتساپ

ئیلهام ئەحمەد و مەزڵووم عەبدی لەگەڵ شەیبانی کۆ بوونەو

مەزڵووم عەبدی فەرماندەی گشتیی هێزەكانی سووریای دیموكرات و ئیلهام ئەحمەد هاوسەرۆكی پەیوەندییەكانی دەرەوەی خۆسەر سەردانی دیمەشقیان كرد.

کوردپرێس: بەگوێرەی سەرچاوەكان، لە دیمەشق عەبدی و ئیلهام ئەحمەد لەگەڵ ئەسعەد شەیبانی وەزیری دەرەوەی سووریا كۆ بوونەوە.

هەردوولا لە كۆبوونەوەكەدا تاوتوێی هەنگاوەكانی جێبەجێكردنی رێككەوتنی 29ی كانونی دووەم و تێكەڵبوونەوەیان كردووە.

زیاتر بخوێنەوە
هەواڵی پێشوو و داهاتوو
عێراق 30ی ئەیلوول تەواوبوونی سەروەریی خۆی لەسەر هەموو خاکی وڵات ڕادەگەیەنێت
هەواڵی پێشوو
عێراق 30ی ئەیلوول تەواوبوونی سەروەریی خۆی لەسەر هەموو خاکی وڵات ڕادەگەیەنێت
پێکنەهێنانی حکوومەتی هەرێمی لە زیانی گەلی کورد و دەستکەوتەکانیدا دەشکێتەوە
هەواڵی داهاتوو
پێکنەهێنانی حکوومەتی هەرێمی لە زیانی گەلی کورد و دەستکەوتەکانیدا دەشکێتەوە
هەواڵی پەیوەندیدار

بۆچوونی بەکارهێنەران

0 بۆچوون
خاڵ:
(0)
بۆچوونە نێردراوەکان دوای پەسەندکردنی چاودێران بڵاو دەکرێنەوە.