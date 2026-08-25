خبر نووسەر: 3239 2026-08-25 06:04 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک ★ — (0)
ئیلهام ئەحمەد و مەزڵووم عەبدی لەگەڵ شەیبانی کۆ بوونەو
مەزڵووم عەبدی فەرماندەی گشتیی هێزەكانی سووریای دیموكرات و ئیلهام ئەحمەد هاوسەرۆكی پەیوەندییەكانی دەرەوەی خۆسەر سەردانی دیمەشقیان كرد.
کوردپرێس: بەگوێرەی سەرچاوەكان، لە دیمەشق عەبدی و ئیلهام ئەحمەد لەگەڵ ئەسعەد شەیبانی وەزیری دەرەوەی سووریا كۆ بوونەوە.
هەردوولا لە كۆبوونەوەكەدا تاوتوێی هەنگاوەكانی جێبەجێكردنی رێككەوتنی 29ی كانونی دووەم و تێكەڵبوونەوەیان كردووە.
بۆچوونی بەکارهێنەران