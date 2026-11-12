سرویس کرمانشاه _ مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن کرمانشاهی، در محل اتاق کرمانشاه برگزار شد.

بر اساس نتایج رأی‌گیری، آقایان محمدحسین شکرریز، ناصر گلی، فرشاد حیدری، بهرام فراستی و قباد احمدی به‌عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره و آقایان افشین راستاد و فرشید شکور به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

همچنین سرکار خانم نگار شاهمرادی به‌عنوان بازرس اصلی و آقای پیمان راستاد به‌عنوان بازرس علی‌البدل انجمن انتخاب شدند.