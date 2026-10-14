دفتر ما در حسکه تخریب شد و به نمادهای کُردی تعرض کردند

شورای عمومی PYD:

سرویس سوریه - شورای عمومی PYD اعلام کرد دفتر این حزب در محله غویران شهر حسکه روز سه‌شنبه ۱۳ اکتبر تخریب و غارت شده و به نمادهای کُردی، به‌ویژه نمادهای زنان، تعرض شده است.

به گزارش کردپرس، شورای عمومی حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد دفتر این حزب در محله غویران شهر حسکه در روز سه‌شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ مورد حمله قرار گرفته و مهاجمان پس از شکستن در ورودی، دفتر را غارت و به نمادهای مردم کُرد، به‌ویژه تصاویر و نمادهای مرتبط با قیام زنان، تعرض کرده‌اند. این حزب همچنین اعلام کرد که این حمله چند روز پس از هدف قرار گرفتن مؤسسه خانواده‌های جان‌باختگان در شهر تل تمر صورت گرفته است.

در این بیانیه آمده است که پس از حمله به مؤسسه خانواده‌های جان‌باختگان در تل تمر، دفتر حزب اتحاد دموکراتیک در حسکه نیز هدف حمله قرار گرفته و روز گذشته نیز به تصاویر زنان جان‌باخته تعرض شده است.

شورای عمومی حزب اتحاد دموکراتیک در ادامه بیانیه خود، حملات صورت‌گرفته در تل تمر و حسکه و تعرض به دفتر این حزب را نشانه وجود طرحی سازمان‌یافته با هدف آسیب رساندن به همزیستی مسالمت‌آمیز در منطقه دانست و تأکید کرد که چنین اقداماتی صلح اجتماعی، ثبات منطقه و آزادی فعالیت‌های سیاسی و تشکل‌یابی مردمی را تهدید می‌کند.

این حزب همچنین اعلام کرد دفتر آن در محله غویران صرفاً یک مرکز حزبی نبوده، بلکه محلی برای سازمان‌دهی مردم و فعالیت در راستای تقویت همزیستی، خواهرانگی و برادری میان تمامی اقوام و مؤلفه‌های منطقه به شمار می‌رفته است.

در بخش دیگری از بیانیه، حزب اتحاد دموکراتیک این اقدامات را بازتاب‌دهنده ذهنیت نژادپرستانه دانست و آن را یادآور سیاست‌های حکومت بعث سوریه توصیف کرد که به گفته این حزب، بر انکار وجود دیگران و مخالفت با تکثر و تنوع اجتماعی استوار بود.

شورای عمومی حزب اتحاد دموکراتیک در پایان از طرف‌های مسئول خواست به وظایف خود در زمینه حفاظت از دفاتر احزاب و نهادهای مدنی عمل کنند، درباره این حملات تحقیقات انجام دهند، عاملان آن را پاسخگو کنند و مانع تکرار چنین حوادثی شوند.

این حزب همچنین از نیروهای سیاسی، نهادهای اجتماعی و مردم سوریه خواست در برابر تحریکات و نفرت‌پراکنی ایستادگی کنند، به گفت‌وگو و همزیستی مسالمت‌آمیز پایبند بمانند و برای حفظ صلح اجتماعی تلاش کنند.