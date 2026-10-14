سرویس سوریه - منابع محلی اعلام کردند افراد ناشناس با ورود به دفتر PYD در محله غویَران حسکه، تصاویر زنان جان‌باخته را که پیش‌تر مورد تعرض قرار گرفته بودند، از این محل خارج کرده و نمادهای کُردی را نیز برداشته‌اند.

به گزارش کردپرس، منابع محلی در حسکه اعلام کردند افراد ناشناس وارد دفتر حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) در محله غویَران شهر حسکه شده و تصاویر زنان جان‌باخته و نمادهای کُردی موجود در این دفتر را با خود برده‌اند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی این منابع، فردی که به تصاویر زنان جان‌باخته تعرض کرده بود، توسط نیروهای امنیت داخلی بازداشت شده است.

این حادثه پس از آن رخ داد که روز گذشته فردی در محله غویَران به تصاویر زنان جان‌باخته تعرض کرد و تصاویر این اقدام را در شبکه‌های اجتماعی منتشر ساخت.

تا زمان انتشار این گزارش، نیروهای امنیت داخلی سوریه درباره این حادثه، بازداشت فرد یادشده و جزئیات مربوط به برداشته‌شدن تصاویر و نمادهای کُردی از دفتر PYD بیانیه رسمی منتشر نکرده‌اند.

همچنین بر اساس گزارش‌ها، فردی که در تصاویر منتشرشده روز گذشته در فضای مجازی به هتک حرمت تصاویر زنان جان‌باخته و تعرض به نمادهای کُردی متهم شده، شناسایی و بازداشت شده است.

این حادثه روز سه‌شنبه ۱۳ اکتبر در محله غویِران حسکه رخ داد و تصاویر مربوط به آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. منابع محلی اعلام کرده‌اند که فرد بازداشت‌شده ناصر طارق عطیه نام دارد و از ساکنان همین محله است.