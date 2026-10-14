فرماندهی کل YPJ:

سرویس سوریه - فرماندهی کل YPJ با انتشار بیانیه‌ای، هتک حرمت تصاویر زنان جان‌باخته را محکوم کرد و از دولت دمشق خواست مسئولیت خود را در قبال این اقدامات بر عهده بگیرد و عاملان آن را مجازات کند.

به گزارش کردپرس، فرماندهی کل یگان‌های مدافع زن (YPJ) با انتشار بیانیه‌ای، تعرض به تصاویر زنان جان‌باخته این نیروها را محکوم کرد و این اقدامات را تعرض به ارزش‌ها، هویت و کرامت مشترک جامعه دانست. این نیرو همچنین از دولت موقت سوریه خواست برای شناسایی و مجازات عاملان این اقدامات فوراً وارد عمل شود.

در این بیانیه آمده است که طی روزهای اخیر، اقداماتی علیه ارزش‌های مردم و دستاوردهای مبارزاتی آنان صورت گرفت و تصاویر و حرمت زنان جان‌باخته هدف قرار گرفت. فرماندهی کل YPJ این اقدامات را مغایر با معیارهای انسانی، اصول اخلاقی و وجدان عمومی جامعه دانست.

در ادامه بیانیه تأکید شد که زنان جان‌باخته نماد هویت، کرامت و ارزش‌های اساسی جامعه هستند و افرادی که در برابر اراده و مقاومت زنان آزاد شکست خورده‌اند، اکنون با اقداماتی غیرانسانی و غیراخلاقی به نمادهای آنان تعرض می‌کنند. به گفته YPJ، چنین رفتارهایی در شأن مردم و سرزمین آنان نیست و مستقیماً ارزش‌های مشترک جامعه را هدف قرار می‌دهد.

فرماندهی کل YPJ در این بیانیه از دولت دمشق خواست مسئولیت خود را در قبال این اقدامات بر عهده بگیرد، فوراً برای مقابله با عاملان وارد عمل شود و آنان را به شدیدترین شکل ممکن پاسخگو کند.

این نیرو همچنین تأکید کرد که در برابر تعرض به حرمت زنان جان‌باخته سکوت نخواهد کرد و چنین اقداماتی بدون پاسخ و پیگیری باقی نخواهد ماند. در پایان بیانیه نیز از مردم، به‌ویژه زنان و جوانان، خواسته شد در برابر آنچه جنگ روانی توصیف شده، هوشیار باشند، موضعی قاطع اتخاذ کنند و از کرامت و ارزش‌های زنان جان‌باخته دفاع کنند.

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واکنش سخنگوی YPJ

روکسن محمد، سخنگوی یگان‌های مدافع زن، نیز در واکنش به تعرض به تصاویر زنان جان‌باخته گفت این اقدامات غیرقانونی است و تعرض به این تصاویر، در واقع تعرض به حافظه جمعی، وجدان و ارزش‌های انسانی محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد که زنان جان‌باخته نماد مبارزه، کرامت و آزادی هستند و برای دفاع از سرزمین، عدالت و برابری مبارزه کرده‌اند؛ بنابراین، تعرض به نمادهای زنان جان‌باخته به معنای تعرض به همه زنان است.

سخنگوی YPJ در پایان از دولت موقت سوریه، استاندار حسکه و نیروهای امنیت داخلی خواست با جدیت به این موضوع رسیدگی کنند و عاملان این اقدامات را به مجازات برسانند.