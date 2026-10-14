سرویس سوریه - در پی حمله افراد ناشناس به دو گشت نیروهای امنیت داخلی سوریه در جاده سلمیه ـ اثریا در حومه حماه، چهار عضو این نیروها کشته شدند و نیروهای امنیتی عملیات شناسایی عاملان حمله را آغاز کردند.

به گزارش کردپرس، چهار عضو نیروهای امنیت داخلی سوریه در حمله‌ای مسلحانه به دو گشت امنیتی در جاده سلمیه ـ اثریا در حومه استان حماه کشته شدند. این حمله روز سه‌شنبه ۱۳ اکتبر توسط افراد ناشناس انجام شد.

بر اساس اطلاعات منابع محلی، مهاجمان دو گشت نیروهای امنیت داخلی را در مسیر یادشده هدف قرار دادند. پس از وقوع حمله، نیروهای امنیتی در منطقه مستقر شدند و اقدامات لازم برای پیگیری حادثه و شناسایی افراد مسئول را آغاز کردند.

«نورالدین البابا» سخنگوی وزارت کشور سوریه، اعلام کرد که در نتیجه هدف قرار گرفتن این دو گشت، چهار عضو نیروهای امنیتی جاده‌ای جان باخته‌اند.

منابع امنیتی همچنین اعلام کردند که نیروهای امنیت داخلی در حال بررسی ابعاد حمله و پیگیری سرنخ‌ها برای شناسایی عاملان آن هستند. تاکنون اطلاعات بیشتری درباره هویت مهاجمان یا انگیزه این حمله منتشر نشده است.