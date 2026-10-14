«مظلوم عبدی» مشاور ریاست‌جمهوری سوریه:

سرویس سوریه - «مظلوم عبدی» مشاور ریاست‌جمهوری سوریه با تأکید بر ضرورت تضمین حقوق کُردها در قانون اساسی این کشور، اعلام کرد که روند ادغام نظامی و اداری ادامه دارد، اما برای پیشبرد آن باید موانع موجود برطرف و اعتماد متقابل و اتحاد کُردها تقویت شود.

به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» مشاور ریاست‌جمهوری سوریه، در جریان سخنرانی در مجمع MERI سال ۲۰۲۶ در اربیل، بر ضرورت گنجاندن حقوق کُردها و مفاد توافق‌های امضاشده با دولت موقت سوریه در قانون اساسی این کشور تأکید کرد و گفت که مرحله پیش‌رو به تلاش‌های سیاسی و حقوقی برای تضمین این حقوق نیاز دارد.

عبدی با اشاره به تحولات سوریه پس از سقوط حکومت بعث، اظهار داشت که این کشور وارد مرحله جدیدی شده است و برای ایجاد نظامی جدید در عرصه حکمرانی، باید تلاش‌های مشترکی صورت گیرد تا مشارکت اقوام و گروه‌های مختلف جامعه در ساختار سیاسی و اداری تضمین شود.

وی درباره روند ادغام نیروها و نهادهای مدیریت خودگردان در ساختار دولت سوریه گفت: روند ادغام نیروهای SDF در ارتش سوریه و همچنین ادغام نهادهای اداری در حسکه، به مدت ۹ ماه است که ادامه دارد. به گفته عبدی، با وجود اراده دولت سوریه و حمایت مستمر بین‌المللی از این روند، موانعی همچنان بر سر راه اجرای کامل توافق‌ها وجود دارد.

عبدی در ادامه با اشاره به توافق امضاشده با دولت موقت سوریه، اظهار داشت که در این توافق، وضعیت مناطق کُردنشین در حسکه و حلب، از جمله جزیره، کوبانی و عفرین، مورد توجه قرار گرفته است. وی همچنین بر ضرورت ادغام نیروهای SDF در ارتش سوریه، نهادهای امنیتی و دیگر مؤسسات دولتی تأکید کرد.

حقوق زبانی و آموزشی کُردها

مشاور ریاست‌جمهوری سوریه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق زبانی و آموزشی کُردها پرداخت و از ادامه گفت‌وگوها برای حل مشکلات موجود در عفرین و کوبانی خبر داد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های صورت‌گرفته در پرونده زبان کُردی، درباره ضرورت تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی به زبان‌های کُردی و عربی سخن گفت. عبدی همچنین بر ادامه آموزش به زبان کُردی در دانشگاه‌های مناطق کُردنشین طی پنج سال آینده تأکید کرد.

ضرورت تقویت اعتماد و اتحاد کُردها

عبدی با تأکید بر ضرورت ایجاد اعتماد میان کُردها و دولت موقت سوریه، گفت تحقق این هدف به اقدامات عملی نیاز دارد. وی افزود که میزان مشارکت کُردها در وزارتخانه‌ها و همچنین وضعیت حقوق زبانی آنان هنوز با سطح مورد انتظار فاصله دارد.

به گفته عبدی، کُردها در دوره‌های پیشین تاریخ سوریه با نادیده گرفته‌شدن و حذف از ساختارهای رسمی مواجه بوده‌اند، اما پس از سقوط حکومت پیشین، نشانه‌هایی از شکل‌گیری اعتماد پدیدار شده است. وی تأکید کرد که این روند باید با اقدامات ملموس ادامه یابد.

عبدی همچنین با اشاره به وضعیت سیاسی کُردها در سوریه، خواستار تقویت اتحاد میان نیروهای سیاسی کُرد شد و تصریح کرد که دستاوردهای کنونی باید به سود تمامی کُردها و دیگر شهروندان سوریه باشد.

وی در پایان اعلام کرد که گام‌های جدیدی برای حمایت از اتحاد ملی کُردها در کردستان سوریه برداشته خواهد شد.