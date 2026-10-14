تونجر بکرخان:

تونجر بکرخان، رئیس مشترک دم پارتی، در فروم MERI در اربیل تأکید کرد این حزب با وجود کندی روند صلح، میز مذاکره را ترک نخواهد کرد و برای اجرای عملی قانون چارچوب به مبارزه ادامه خواهد داد. او گفت آینده کُردها و منطقه خاورمیانه در مذاکره، گفت‌وگو و دموکراسی رقم خواهد خورد.

به گزارش کردپرس، تونجر بکرخان، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، در نشست «از مناقشه تا یک توافق سیاسی جدید؛ ترکیه، کُردها و آینده منطقه» در فروم ۲۰۲۶ مؤسسه تحقیقات خاورمیانه (MERI) در اربیل سخنرانی کرد.

بکرخان با اشاره به ادامه روند صلح و جامعه دموکراتیک در ترکیه گفت دم پارتی برای دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز و دموکراتیک، در میز مذاکره باقی خواهد ماند.

او گفت: «میز مذاکره را ترک نخواهیم کرد؛ زیرا منافع ما در همین مسیر است. ما این روند را به موفقیت خواهیم رساند. به خودمان، نیروهای دموکراسی‌خواه و مردمی که در کنار ما ایستاده‌اند اعتماد داریم.»

آینده کُردها در گروی گفت‌وگو و دموکراسی است

رئیس مشترک دم پارتی با تأکید بر اینکه حل مسئله‌ای صدساله در چند ماه امکان‌پذیر نیست، خواستار صبر و ادامه تلاش برای تقویت حمایت اجتماعی از روند شد.

او افزود: «کُردها صد سال است در جست‌وجوی دموکراسی هستند. آینده کُردها در میز مذاکره، گفت‌وگو و دموکراسی است.»

بکرخان با بیان اینکه دم پارتی در نقاط مختلف ترکیه برای اجتماعی‌کردن صلح فعالیت می‌کند، گفت حل مسئله کُرد تنها به سود کُردها نیست و می‌تواند به توسعه اقتصادی، دموکراتیک‌شدن ترکیه و افزایش ثبات منطقه کمک کند.

او تأکید کرد: «صلحی شرافتمندانه و پایدار با متقاعدکردن طرف مقابل آغاز می‌شود و ما برای تحقق این هدف تلاش می‌کنیم.»

قانون چارچوب باید وارد مرحله اجرا شود

بکرخان تصویب قانون چارچوب در مجلس ترکیه را تحولی مهم دانست، اما گفت تصویب این قانون به‌تنهایی به معنای حل مسئله کُرد نیست و باید سازوکارهای اجرایی آن فعال شوند.

او گفت: «تصویب قانون چارچوب به این معنا نیست که مسئله پایان یافته است. اکنون در مرحله‌ای قرار داریم که این قانون باید در عرصه عملی اجرا شود و برای تحقق آن مبارزه می‌کنیم.»

بکرخان افزود برای اجرای قانون چارچوب و پیشرفت روند، فعالیت و مبارزه بیشتری لازم است و دم پارتی با وجود دشواری‌ها و کندی روند، از مذاکره عقب‌نشینی نخواهد کرد.

او خطاب به دولت ترکیه نیز گفت سیاست‌های گذشته، از جمله انکار هویت کُردی، بازداشت فعالان سیاسی و محدودکردن حقوق زبانی و فرهنگی، نتوانسته است مسئله کُرد را حل کند و روند جدید باید براساس رویکردی صادقانه، دموکراتیک و فراگیر پیش برود.

تقدیر از نقش رهبران اقلیم کردستان

تونجر بکرخان در بخش دیگری از سخنان خود، از نقش مسعود بارزانی، نچیروان بارزانی، بافل طالبانی و احزاب سیاسی اقلیم کردستان در حمایت از روند صلح قدردانی کرد.

او گفت برقراری صلح در ترکیه، امنیت اقلیم کردستان را نیز تقویت می‌کند و می‌تواند به توسعه روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان ترکیه، عراق و اقلیم کردستان کمک کند.

بکرخان همچنین تأکید کرد حل دموکراتیک مسئله کُرد در ترکیه می‌تواند بر تحولات عراق، سوریه و ایران نیز تأثیر مثبت بگذارد و مسیر تازه‌ای برای صلح و ثبات در خاورمیانه باز کند.