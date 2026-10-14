دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد ممکن است برای مقابله با حملات فزاینده حوثی‌ها به عربستان سعودی از رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، درخواست همکاری کند؛ بااین‌حال، او درباره نقش احتمالی آنکارا در این زمینه توضیحی نداد.

به گزارش کردپرس، دونالد ترامپ روز سه‌شنبه پیش از عزیمت به آلاسکا، در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت احتمال دارد برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای و رسیدگی به بحران ناشی از حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، از رجب طیب اردوغان کمک بخواهد.

ترامپ با اشاره به رئیس‌جمهور ترکیه گفت: «فکر می‌کنم رئیس‌جمهور اردوغان کاری را که از او بخواهم، انجام خواهد داد.»

رئیس‌جمهور آمریکا مشخص نکرد که چه نقشی را برای اردوغان و ترکیه در نظر دارد. او همچنین توضیح نداد که آیا واشنگتن تاکنون به‌طور رسمی از آنکارا خواسته است در تلاش‌های دیپلماتیک یا امنیتی مربوط به این بحران مشارکت کند یا خیر.

تماس اردوغان با ولیعهد عربستان

براساس گزارش دیلی صباح، یکی از ارگان های رسانه ای دولت ترکیه، اردوغان ساعاتی پیش از سخنان ترامپ، در تماسی تلفنی با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، درباره تحولات منطقه و حملات اخیر به خاک این کشور گفت‌وگو کرده بود.

نهاد ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرد اردوغان در این تماس، حملات حوثی‌ها به عربستان را محکوم و به‌دلیل جان‌باختن شماری از شهروندان این کشور ابراز تأسف کرده است.

اردوغان همچنین بر همبستگی ترکیه با عربستان سعودی تأکید کرده و گفته است آنکارا در شرایط افزایش تنش‌های منطقه‌ای در کنار ریاض خواهد ایستاد. او ابراز اطمینان کرده است که عربستان می‌تواند بر پیامدهای این حملات غلبه کند.