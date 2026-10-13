دیدار مظلوم عبدی و نچیروان بارزانی درباره تحولات سوریه و حقوق کُردها

سرویس سوریه - «مظلوم عبدی» مشاور ریاست‌جمهوری سوریه با «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار کرد و دو طرف در این دیدار درباره وضعیت عمومی سوریه، تحولات مناطق کُردنشین و آخرین تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو کردند.

به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» مشاور ریاست‌جمهوری سوریه روز ۱۳ اکتبر با «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار کرد.

ریاست اقلیم کردستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار، وضعیت عمومی سوریه، شرایط مناطق کُردنشین و آخرین تحولات منطقه مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس این بیانیه، دو طرف بر اهمیت حفظ ثبات و امنیت در سوریه و منطقه تأکید کردند. نچیروان بارزانی در این دیدار اظهار داشت که اقلیم کردستان از سوریه‌ای باثبات و امن حمایت می‌کند که در آن حقوق کُردها و تمامی اقوام و گروه‌های تشکیل‌دهنده جامعه حفظ شود.

رئیس اقلیم کردستان عراق همچنین بر اهمیت توسعه روابط و همکاری‌های عراق و اقلیم کردستان با سوریه تأکید کرد.

در ادامه این دیدار، مظلوم عبدی نیز از نچیروان بارزانی به دلیل مواضع و حمایت مستمر او از حقوق کُردها و تلاش‌هایش در راستای برقراری صلح قدردانی کرد.