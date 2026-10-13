سرویس سوریه - میدیا امرانی، هنرمند نقاش اهل سره‌کانی، هم‌زمان با هفتمین سالگرد اشغال این شهر، نمایشگاهی با عنوان «در انتظار بازگشت» برپا کرده است که در آن ۶۹ تابلو، روایتگر آوارگی، دلتنگی برای زادگاه و امید به بازگشت ساکنان به خانه‌هایشان است.

به گزارش کردپرس، میدیا امرانی، هنرمند نقاش اهل سره‌کانی، روز ۹ اکتبر و هم‌زمان با هفتمین سالگرد اشغال این شهر، نمایشگاه نقاشی خود را با عنوان «در انتظار بازگشت» در شهر قامشلو افتتاح کرد. این نمایشگاه با محوریت ثبت پیامدهای آوارگی و تغییراتی که در پی اشغال سره‌کانی بر این شهر و زندگی ساکنان آن تحمیل شده است، برگزار می‌شود.

امرانی در گفت‌وگو با خبرگزاری هاوار اعلام کرد که این روز برای او و ساکنان سره‌کانی از اهمیت نمادین زیادی برخوردار است و به همین دلیل تصمیم گرفته است نمایشگاه خود را در سالگرد اشغال زادگاهش برگزار کند.

در این نمایشگاه ۶۹ تابلو به نمایش گذاشته شده است که بخش‌های مختلفی از سره‌کانی، از جمله مکان‌ها، طبیعت، خیابان‌ها، درها و کلید خانه‌هایی را به تصویر می‌کشند که صاحبانشان ناچار به ترک آنها شده‌اند. پرتره‌هایی از زنان اهل این شهر و تصاویری از خانه‌های ویران‌شده نیز در میان آثار دیده می‌شود.

یکی از بخش‌های نمایشگاه به تابلویی بزرگ اختصاص دارد که نام سره‌کانی و گروه‌های مسلحی را که با حمایت ترکیه به این شهر حمله کردند، در کنار تاریخ حمله و اشغال آن به تصویر کشیده است. این اثر تلاش می‌کند تاریخ اشغال شهر و تجربه‌های افرادی را که پس از آوارگی به زادگاه خود بازگشته‌اند، ثبت کند.

امرانی درباره این تابلو گفت که اثر یادشده روایت تجربه افرادی را در خود جای داده است که به سره‌کانی بازگشته و با شرایط متفاوت این شهر روبه‌رو شده‌اند. به گفته او، جزئیات و وضعیت کنونی شهر پس از سال‌ها اشغال در این تابلو بازتاب یافته است.

این هنرمند برای آماده‌سازی نمایشگاه چندین ماه وقت صرف کرده است. او نمایشگاه را در ساختمانی در قامشلو که هنوز برای برگزاری چنین رویدادی آماده نشده بود، برپا کرد و درباره انتخاب این مکان گفت: «به دلیل کمبود مکان‌های مناسب، این محل را انتخاب کردیم. اینجا فضایی بی‌روح بود و ما با حضور خود و تابلوهایمان به آن جان بخشیدیم؛ همان‌طور که خودمان آواره شدیم و به مکان‌هایی که در آنها ساکن شدیم، زندگی و روح بخشیدیم.»

امرانی با اشاره به تغییرات ایجادشده در سره‌کانی پس از اشغال، تأکید کرد که این شهر دیگر مانند گذشته نیست و ابراز امیدواری کرد که بازگشت آوارگان بدون مانع انجام شود.

او همچنین با اشاره به تجربه‌های مکرر آوارگی در زندگی خود و دیگر ساکنان منطقه گفت: «این نخستین بار نیست که آواره می‌شویم و نخستین بار نیست که مجبوریم زندگی خود را بدون هیچ‌چیز از نو آغاز کنیم. امیدوارم این بار، آخرین بار باشد.»

این نمایشگاه به مدت هفت روز ادامه دارد و تا ۱۵ اکتبر برای بازدید علاقه‌مندان دایر خواهد بود.

هفت سال پس از اشغال سره‌کانی، هزاران آواره همچنان در انتظار بازگشت به خانه‌های خود هستند. بر اساس اطلاعات منتشرشده در این گزارش، در سال جاری میلادی حدود ۲ هزار و ۱۱۸ خانواده در قالب کاروان‌های بازگشت به مناطق خود بازگشته‌اند؛ با این حال، روند بازگشت آوارگان همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو است.

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