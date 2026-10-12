هدف قرار دادن زنان، تهدیدی برای صلح و ثبات در سوریه است

«روکن محمد» سخنگوی YPJ:

سرویس سوریه - «روکن محمد» سخنگوی YPJ با اشاره به تنش‌ها و اقدامات تحریک‌آمیز اخیر در شهر حسکه و حمله به تابلوی مربوط به نماد گیسوان زن، تأکید کرد که هدف قرار دادن نمادهای زنان اقدامی تصادفی نیست، بلکه نشان‌دهنده ذهنیتی تهاجمی است که در پی برهم زدن ثبات و ایجاد اختلاف میان مؤلفه‌های جامعه سوریه است.

به گزارش کردپرس، «روکن محمد» سخنگوی یگان‌های مدافع زنان (YPJ) در گفت‌وگو با وب‌سایت رسمی این نیرو، درباره تحولات اخیر شهر حسکه و حمله به تابلوی نماد گیسوان زن اظهار کرد که چنین اقداماتی با هدف بی‌احترامی به مبارزات و فداکاری‌های زنان و تضعیف ثبات منطقه صورت می‌گیرد. وی همچنین هدف دیگر این اقدامات را ایجاد فتنه و افزایش اختلاف میان مؤلفه‌های مختلف جامعه سوریه، به‌ویژه کُردها و اعراب، دانست.

روکن محمد با اشاره به نقش زنان در تحولات سیاسی و اجتماعی سوریه گفت که زنان از طریق مبارزات و مشارکت سیاسی، اجتماعی، سازمانی و نظامی خود، توانایی‌شان را برای ایجاد تغییرات مثبت به اثبات رسانده‌اند. وی همچنین بر تجربه زنان در کردستان سوریه و نقش اساسی آنان در شکل‌گیری جامعه‌ای صلح‌طلب و باثبات که به تنوع اجتماعی احترام می‌گذارد، تأکید کرد.

سخنگوی YPJ در ادامه تصریح کرد که حمله به ارزش‌ها، موجودیت و اراده زنان، بیانگر ذهنیتی است که در پی تضعیف جامعه و از بین بردن روابط میان جوامع است. وی در این‌باره گفت: «این اقدامات تصادفی نیستند، بلکه حامل پیام‌هایی هستند که همبستگی اجتماعی، امنیت و ثبات را تهدید می‌کنند.»

محمد همچنین هشدار داد که هدف قرار دادن زنان کُرد و جایگاه آنان، زندگی مشترک میان مردم منطقه را با تهدید مواجه می‌کند و زمینه را برای گسترش آشفتگی و شکاف‌های اجتماعی فراهم می‌سازد.

وی با تأکید بر ضرورت به‌رسمیت شناختن موجودیت، هویت و اراده زنان، این موضوع را یکی از شروط اساسی برای حرکت جدی سوریه به سوی تحولات دموکراتیک دانست. به گفته او، احترام به حقوق تمامی بخش‌های جامعه و تضمین مشارکت سیاسی و اجتماعی آنان، بدون حذف و تبعیض، باید در اولویت قرار گیرد.

سخنگوی YPJ در بخش دیگری از اظهارات خود خواستار بازداشت عاملان حملات و افرادی شد که تهدیدها را متوجه جامعه می‌کنند. وی تأکید کرد که برای حفاظت از صلح مدنی و جلوگیری از تشدید درگیری‌ها، باید اقدامات جدی و مؤثری در پیش گرفته شود.

روکن محمد در پایان خاطرنشان کرد که مبارزه زنان ادامه خواهد یافت و آنان برای حفاظت از هویت، حقوق و جایگاه خود و همچنین حفظ دستاوردهایشان تلاش خواهند کرد. وی افزود که تقویت امنیت، ثبات و همزیستی در جامعه سوریه از اهداف اصلی این مبارزه به شمار می‌رود.