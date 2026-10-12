سرویس سوریه - ورزشگاه ۱۲ مارس در شهر قامشلو پس از انجام تعمیرات و بازسازی، برای میزبانی مسابقات لیگ برتر فوتبال سوریه آماده شده است و تیم‌های منطقه جزیره می‌توانند به‌جای سفر به دمشق و حلب، مسابقات خود را در قامشلو برگزار کنند.

به گزارش کردپرس، مدیریت ورزشگاه ۱۲ مارس در شهر قامشلو اعلام کرد که عملیات تعمیر و بازسازی این ورزشگاه به پایان رسیده و این مجموعه ورزشی برای میزبانی مسابقات لیگ برتر فوتبال سوریه آمادگی دارد. این اقدام امکان برگزاری مسابقات فوتبال در قامشلو را فراهم می‌کند و از ضرورت سفر تیم‌های منطقه به شهرهای دمشق و حلب برای انجام بازی‌هایشان می‌کاهد.

به نوشته آژانس خبری هاوار، ورزشگاه ۱۲ مارس یکی از قدیمی‌ترین ورزشگاه‌های منطقه جزیره سوریه به شمار می‌رود که در دهه ۱۹۶۰ افتتاح شد و به‌عنوان محل برگزاری مسابقات تیم ورزشی الجهاد مورد استفاده قرار می‌گرفت. پس از قیام ۱۲ مارس سال ۲۰۰۴، نام این ورزشگاه تغییر کرد و به یاد جان‌باختگان آن رویدادها، «ورزشگاه شهدای ۱۲ مارس» نامیده شد.

«محمد معشوق عبدو» از اعضای مدیریت ورزشگاه، در گفت‌وگو با هاوار اعلام کرد که زمین بازی، رختکن بازیکنان و پله‌های ورزشگاه تعمیر شده‌اند. وی با اشاره به آمادگی این مجموعه برای میزبانی مسابقات گفت که ممکن است تیم‌ها در هفته‌های ابتدایی نتوانند از ورزشگاه استفاده کنند، اما پس از آن امکان میزبانی از تمامی تیم‌ها فراهم خواهد بود.

عبدو توضیح داد که پیش‌تر، به دلیل شرایط حاکم بر منطقه، فعالیت‌های ورزشی و مسابقات فوتبال متوقف شده بود و تیم‌های منطقه برای برگزاری بازی‌های خود به دمشق و حلب سفر می‌کردند. به گفته وی، با تکمیل تعمیرات ورزشگاه، اکنون شرایط برای برگزاری مسابقات در قامشلو فراهم شده است.

وی در پایان تأکید کرد که مدیریت ورزشگاه برای میزبانی مسابقات هفته سوم لیگ برتر سوریه آماده است.

در همین حال، تیم ورزشی قامشلو که پیش‌تر با نام الهلال شناخته می‌شد، در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال سوریه حضور یافته است. این تیم در هفته نخست مسابقات، در دمشق به مصاف الوحده رفت و موفق شد حریف خود را شکست دهد.