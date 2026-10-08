«نیچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق، بعد از تماشای فیلم سینمایی «اگر توسط زنی کشته شوی، به بهشت نخواهی رفت» نماینده عراق در آکادمی اسکار 2027، گفت: سینما کوتاهترین راهی است که ما به عنوان ملتِ کُردستان، داستان‌ها، روایت‌های مهم و تاریخی خودمان و همچنین نبرد با گروه‌ داعش را به ملت‌های جهان منتقل کنیم.

کرد پرس- «نیچیروان ادریس بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق و فرمانده کل نیروهای پیشمرگه کُردستان، در مراسم اکران ویژه فیلم سینمایی «اگر توسط زنی کشته شوی، به بهشت ​​نخواهی رفت» No Paradise If You Are Killed by a Woman نماینده کشور عراق در آکادمی اسکار در سال 2027 در مجموعه سینمایی «امپایر» Empire در شهر اربیل پایتخت اقلیم کُردستان گفت: زمان زیادی نیست که از زمانِ حمله داعش عبور کرده‌ایم؛ ولی در حقیقت، نزدیک است که این تراژدی را از یاد ببریم. با مبارزة دلاورانه و قهرمانانة پیشمرگه‌های کُرد و با تقدیم خونِ هزاران شهید، در مقابله با گروه‌های تروریستی داعش؛ توانستیم از کُردستان دقاع کنیم.

پیشمرگه‌های قهرمان کُرد در میدان نبرد، از سرزمینمان دفاع کردند

این دیپلمات ارشد کُرد در ادامه سخنانش افزود: ضمن تشکر و قدردانی از نیروهای ائتلاف بین‌المللی که در این زمینه با ما همکاری کردند؛ ولی بر روی زمین، آنچه که در میدان نبرد، به شیوه‌ای خستگی‌ناپذیرانه جنگیدند، واقعاً آزار دیدند، زخمی شدند و جانِ خود را فدا و از سرزمینمان دفاع کردند، پیشمرگه‌های شجاع و قهرمان کُرد بودند.



پیشمرگه‌های شجاع کُردستان با تروریست‌های داعش جنگیدند

وی همچنین گفت: امروز، در اینجا به پیشمرگه‌های شجاع کُردستان که با تروریست‌های داعش جنگیدند، می‌گوییم که خونشان به هدر نرفته و رنج‌ها و تلاش‌هایشان بیهوده نبوده است. واقعاً خیلی مهم است که ما بتوانیم از طریق فیلم‌ها و آثار سینمایی؛ داستان‌ها و روایت‌های مهم و تاریخی خودمان را به ملت‌های جهان منتقل کنیم.

کارگردان این فیلم، اثری فوق‌العاده خلق کرده که شایسته تحسین است

رئیس اقلیم کُردستان درباره فیلم سینمایی «اگر توسط زنی کشته شوی، به بهشت ​​نخواهی رفت» گفت: در خصوص این فیلم که امروز به تماشای آن نشستم، ابتدا می‌خواهم مراتب قدردانی و تشکر ویژه خود را از آقای «هلکوت مصطفی» Halkawt Mustafa کارگردان این فیلم ابراز دارم؛ او حقیقتاً اثری فوق‌العاده خلق کرده که شایسته تحسین و تشویق است.

این فیلم، شجاعتِ دختران جنگجوی کُرد در کوبانی و دیگر جاهای کُردستان را به ما نشان داد

«نیچیروان بارزانی» در بخش دیگری از این برنامه هنری افزود: همچنین به خانم «آفان جمال» Avan Jamal بازیگر اصلی این اثر سینمایی نیز تبریک می‌گویم که با نقش‌آفرینی درخشان خود، نه تنها مبارزه‌های پیشمرگه، بلکه ‌شجاعتِ دختران جنگجوی کُرد در شهر کوبانی در روژئاوا و جاهای دیگر کُردستان را به یاد ما آوردند؛ که جانِ خود را برای دفاع از این سرزمین فدا کردند. این بازیگر، واقعاً با هنرنمایی خود در این فیلم؛ کار بزرگی انجام داده‌ و مبارزات دختران کُرد در مقابله و نبرد با گروه‌ تروریستی داعش را به ما نشان دادند؛ که واقعاً هنرنمایی‌شان جای تشکر و قدردانی است.



پشتیبانی وزارت داخلی دولت اقلیم کُردستان و نیروهای نظامی «زیره‌فانی»

فرمانده کل نیروهای پیشمرگه کُردستان در ادامه سخنانش گفت: از وزیر و همچنین وزارت داخلی دولت اقلیم کُردستان و نیروهای نظامی «زیره‌فانی» Zerevani نیز تشکر می‌کنم، که در ساخت فیلم «اگر توسط زنی کشته شوی، به بهشت ​​نخواهی رفت»، با عوامل این اثر سینمایی، همراهی کردند.



مراحل فیلمبرداری در شهر موصل، با همکاری نیروهای نظامی عراق صورت گرفت

آقای بارزانی در بخش دیگری از این مراسم سینمایی تصریح کرد: از نیروهای نظامی عراق نیز قدردانی می‌کنم که در مراحل فیلمبرداری در شهر موصل، به عوامل این فیلم کمک کردند، اگر همکاری آنها نبود، این فیلم ساخته نمی‌شد. با تشکر از تمام نیروهای دفاعی عراق که به تولید این فیلم کمک کردند. از وزارت فرهنگ و هنر عراق هم تشکر می‌کنیم که این فیلم را برای شرکت در جوایز اسکار سال 2027 انتخاب و به آکادمی معرفی کردند.

وزارت فرهنگ و برابری نروژ، کمک‌های ضروری خود را این فیلم ارائه کرد

رئیس اقلیم کُردستان با اشاره به تولید مشترک فیلم سینمایی «اگر توسط زنی کشته شوی، به بهشت ​​نخواهی رفت» گفت: با اطمینان خاطر، در اینجا از کشور نروژ نیز تشکر می‌کنیم که بخش‌هایی از این فیلم در آنجا ساخته شده و فاند هم به آن اختصاص دادند و از ساخت آن حمایت کردند؛ وزارت فرهنگ و برابری نروژ هم کمک‌های ضروری خود را به آن ارائه کرد؛ که آنها هم شایسته قدردانی هستند.

قدردانی از وزارت فرهنگ و جوانانِ دولت اقلیم کُردستان و بخش خصوصی

«نیچیروان بارزانی» در پایان مراسم اکران ویژه فیلم سینمایی «اگر توسط زنی کشته شوی، به بهشت ​​نخواهی رفت» در مجموعه سینمایی «امپایر» Empire در شهر اربیل پایتخت اقلیم کُردستان گفت: ضمن قدردانی از وزارت فرهنگ و جوانانِ دولت اقلیم کُردستان و مؤسسه‌ها و ارگان‌های زیربط؛ همچنین از بخش خصوصی در کُردستان نیز تشکر می‌کنیم که در ساخت این فیلم، مشارکت داشتند.

نخستین اکران جهانی «اگر توسط زنی کشته شوی، به بهشت ​​نخواهی رفت» در جشنواره فیلم «ونیز»

فیلم سینمایی «اگر توسط زنی کشته شوی، به بهشت ​​نخواهی رفت» در نخستین اکران جهانی خود در بخش خارج از مسابقة «ونیز اوپن» Venice Open در هشتاد و سومین دوره‌ جشنواره بین‌المللی فیلم «ونیز» Venice به‌عنوان قدیمی‌ترین رویداد سینمایی جهان و به ریاست «آلبرتو باربرا» Alberto Barbera به نمایش در آمد. این دوره از جشنواره فیلم «ونیز»، با نمایش آثاری از کارگردانان کشورهای مختلف جهان در بخش‌‌های رقابتی و غیررقابتی، از روزهای 11 تا 21 شهریور ماه 1405 (۲ تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶) در جزیره لیدو منطقه ساحلی شهر ونیز در کشور ایتالیا برگزار شد.