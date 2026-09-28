خبر نویسنده: 3243 ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ۰۸:۳۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
آغاز پروازهای شرکت «رایمون» از فرودگاه کرمانشاه
سرویس کرمانشاه _ شرکت هواپیمایی «رایمون» با برقراری دو پرواز، به شبکه هوایی استان کرمانشاه پیوست.
به گزارش کردپرس؛ مدیرکل فرودگاه کرمانشاه گفت: با پیگیری های انجام شده در راستای اهداف تبیین شده و توسعه شبکه پروازی فرودگاه کرمانشاه شرکت هواپیمایی رایمون فعالیت خود را در فرودگاه کرمانشاه آغاز کرد.
وی گفت: این شرکت هواپیمایی با ۲ پرواز برنامه ای هفتگی در مسیر تهران - کرمانشاه و بالعکس از امروز ۴ مهر ماه آغاز کرد.
مجتبی بیاتی افزود: با آغاز فعالیت شرکت هواپیمایی رایمون در فرودگاه کرمانشاه مسافرین می توانند با ۱۲ شرکت هواپیمایی به ۵ مقصد داخلی سفر کنند.
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