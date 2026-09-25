پایان حمایت مالی آمریکا از نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان
به گزارش کردپرس، حمایت مالی ائتلاف به رهبری آمریکا از نیروهای پیشمرگه با پایان اعتبار تفاهمنامه چهار ساله میان وزارت پیشمرگه و ائتلاف در روز جمعه متوقف میشود؛ اقدامی که همزمان با تکمیل روند یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه و نزدیک شدن به پایان حضور نیروهای ائتلاف در عراق و منطقه کردستان صورت میگیرد.
به گزارش «نیوریجن»، یک منبع ارشد در وزارت پیشمرگه منطقه کردستان عراق اعلام کرد که نیروهای پیشمرگه روز پنجشنبه آخرین بخش از حمایت مالی ائتلاف به رهبری آمریکا را دریافت کردند و تفاهمنامهای که از سال ۲۰۲۲ چارچوب حمایت مالی و نظامی آمریکا از روند اصلاح و یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه را تعیین میکرد، روز جمعه منقضی میشود.
این تفاهمنامه چهار ساله میان دولت اقلیم کردستان و وزارت دفاع آمریکا با هدف اصلاح ساختار نیروهای پیشمرگه و ادغام نیروهای وابسته به احزاب اصلی کردستان در یک نیروی نظامی واحد امضا شده بود.
یک منبع در وزارت پیشمرگه به «نیوریجن» گفت تمامی بندها و مفاد تفاهمنامه مشترک میان ائتلاف و وزارت پیشمرگه در حال پایان یافتن است و آخرین بخش حمایت مالی ائتلاف نیز روز پنجشنبه میان نیروهای پیشمرگه توزیع شد.
هنوز مشخص نیست که آمریکا و اقلیم کردستان توافق مشابهی را در آینده امضا خواهند کرد یا خیر. با این حال، شبکه بیبیسی در ماه اوت گزارش داده بود که مقامهای آمریکایی به رهبران اقلیم اطلاع دادهاند دولت آمریکا قصد تمدید توافق امنیتی در حال انقضای مربوط به حمایت از نیروهای پیشمرگه را ندارد.
جوی هود، سفیر سابق آمریکا و سرپرست پیشین معاونت وزارت خارجه این کشور در امور خاور نزدیک، نیز اوایل سپتامبر به «نیوریجن» گفته بود حمایت مالی آمریکا از دولت اقلیم کردستان برای یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه از ابتدا موقتی در نظر گرفته شده و هدف آن کمک به وزارت پیشمرگه برای ادغام و یکپارچهسازی واحدهای مختلف بوده است.
وزارت پیشمرگه در ۱۰ سپتامبر اعلام کرد روند یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه پس از سالها تلاش تکمیل شده است. این وزارتخانه همچنین از متحدان بینالمللی خواست در مرحله جدید به حمایت از «نیروهای یکپارچه پیشمرگه کردستان» ادامه دهند.
روند اصلاح و یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه که با نظارت ائتلاف بینالمللی انجام شد، ادغام نیروهای یگان ۸۰ وابسته به حزب دموکرات کردستان و یگان ۷۰ وابسته به اتحادیه میهنی کردستان در ساختار وزارت پیشمرگه را دنبال میکرد.
پایان این تفاهمنامه در حالی است که نیروهای ائتلاف قرار است تا ۳۰ سپتامبر بهطور کامل از عراق و منطقه کردستان خارج شوند. این نیروها از سال ۲۰۱۴ و به دعوت دولت بغداد برای مقابله با داعش در عراق مستقر شده بودند.
در همین حال، لایحه پیشنهادی «صندوق آموزش و تجهیز برای مقابله با داعش» آمریکا برای سال ۲۰۲۷ هیچ بودجهای برای نیروهای پیشمرگه منطقه کردستان در نظر نگرفته است؛ این در حالی است که در بودجه سال ۲۰۲۶ حدود ۶۱ میلیون دلار برای حمایت از نیروهای کرد اختصاص یافته بود. لایحه سال ۲۰۲۷ بیش از ۱۱۸ میلیون دلار برای نیروهای فدرال عراق اختصاص داده است.
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